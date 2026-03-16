ميلان، أيام ليو: من المواجهة مع أليجري إلى المواجهة مع بوليسيتش، إليكم آخر المستجدات

إن عدم تقبل التبديل ليس جريمة، لكن هناك طرق مختلفة لمغادرة الملعب. كانت ردّة فعل ليو في الدقيقة 67 عند استبداله بفولكروغ ضارة بالفريق، ليس فقط لأنها كلفته دقائق مهمة لمحاولة قلب النتيجة، بل أيضاً لأنها ساهمت في زيادة توتر وقلق فريقه. كانت ردة فعله صاخبة لدرجة أن ماينان خرج من المرمى لمحاولة تهدئة زميله والحفاظ على التوازن في مرحلة حساسة.
مزحة القدر: عاد ملعب أوليمبيكو ولازيو ليكون مسرحاً لغضب ليو. في 31 أغسطس 2024، بدأ ثيو هيرنانديز ورافائيل ليو المباراة من مقاعد البدلاء بعد الانتقادات التي تعرضا لها عقب الهزيمة أمام بارما، ولم يشاركا في استراحة التبريد التي فرضها فونسيكا. كانت تلك لفتة تنم عن خلاف مع المدرب.