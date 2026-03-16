Goal.com
مباشر
cm grafica pulisic leao milan 2025 26 16.9Getty Images

ترجمه

ميلان، أيام ليو: من المواجهة مع أليجري إلى المواجهة مع بوليسيتش، إليكم آخر المستجدات

كان ملعب «أوليمبيكو» مرة أخرى مسرحاً لتعبير ليو عن استيائه: ومن المتوقع أن تستمر الجدل الذي ثار عند استبداله بفولكروغ

إن عدم تقبل التبديل ليس جريمة، لكن هناك طرق مختلفة لمغادرة الملعب. كانت ردّة فعل ليو في الدقيقة 67 عند استبداله بفولكروغ ضارة بالفريق، ليس فقط لأنها كلفته دقائق مهمة لمحاولة قلب النتيجة، بل أيضاً لأنها ساهمت في زيادة توتر وقلق فريقه. كانت ردة فعله صاخبة لدرجة أن ماينان خرج من المرمى لمحاولة تهدئة زميله والحفاظ على التوازن في مرحلة حساسة.

مزحة القدر: عاد ملعب أوليمبيكو ولازيو ليكون مسرحاً لغضب ليو. في 31 أغسطس 2024، بدأ ثيو هيرنانديز ورافائيل ليو المباراة من مقاعد البدلاء بعد الانتقادات التي تعرضا لها عقب الهزيمة أمام بارما، ولم يشاركا في استراحة التبريد التي فرضها فونسيكا. كانت تلك لفتة تنم عن خلاف مع المدرب. 

  • بين «روولو» و«أليجري»

    بينما كان أليجري يحاول مواساة ليو على هامش الملعب بسلسلة من العناق، تم تصوير إيغلي تاري وهو يبدو في حيرة من أمره في المدرجات. من ناحية، يمكن تفسير انفعال ليو بالإحباط الذي يشعر به لاعب يحمل ألوان الروسونيري في قلبه، ومن ناحية أخرى، لا يمكن التغاضي عن كل ما حدث. غدًا، مع استئناف التدريبات، من الممكن توقع مواجهة بين ماكس ورافا، لا سيما بفضل العلاقة التي كانت مباشرة وصادقة للغاية حتى اليوم. ومن المرجح أن يقدم اللاعب البرتغالي رقم 10 اعتذاره للمدرب الليفورنسي. كما سيكون الجانب التكتيكي محوريًا، لأن الانطباع السائد هو أن هذا الشاب لا يستطيع أن يكون على طبيعته في دور المهاجم الرئيسي. ليلة أمس، عند وقت التبديل، توسل اللاعب رقم 10 للروسونيري لمدربه ألا يقوم بالتبديل لأنه أراد العودة للعب على الجناح نظراً للانتقال إلى تشكيلة 4-3-3. إشارة أولى واضحة على عدم الرضا بعد أشهر من كونه الجندي المثالي حتى في أداء دوره الجديد.
    • إعلان

  • توضيح مع بوليسيتش

    قريبان جدًا، وفي الوقت نفسه، بعيدان. في تشكيلة أليجري 3-5-2، يواجه الثنائي ليو-بوليسيتش صعوبة في الانطلاق، والأرقام تتحدث بوضوح: في عام 2025، كان ميلان يشكو من عدم وجود الثنائي ليو-بوليسيتش أبدًا، قبل أن يغير رأيه لاحقًا بسبب الأداء الضعيف. وبالتأكيد، بعد أن أصبحا أكثر حرية من المشاكل البدنية في عام 20226، لم يسجل الثنائي أي هدف معًا: صفر أهداف لبوليسيتش، بينما سجل ليو ضد كالياري (لم يكن بوليسيتش موجودًا)، وجنوة، وكومو (لم يكن بوليسيتش قد دخل الملعب بعد)، وكريمونسي (كان بوليسيتش قد خرج). 

    الجانب العاطفي في هذه الفترة مهم أكثر من أي وقت مضى، ويجب حل المشاكل حتى لا يضيع ما تم تحقيقه حتى الآن. من بين المواجهات المقررة هناك أيضًا تلك بين البرتغالي وكابتن أمريكا في محاولة للخروج من مرحلة صعبة. سيحاول ليو توضيح الأمور مع بوليسيتش بعد أن شتمه لأنه لم يمرر له الكرة في مناسبتين على الأقل عندما كان لديه المساحة الكافية لتهديد موتا وتعادل الهدف الذي كان حاسماً في الفوز، وهو هدف إيساكسن.

الدوري الإيطالي
ميلان crest
ميلان
ميلان
تورينو crest
تورينو
تورينو
0