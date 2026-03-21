تحدث مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري إلى قناة DAZN عقب الفوز على تورينو.
ترجمه
ميلان، أليجري: "نحن نركز على الفوز وتحسين ترتيبنا في الدوري، ونراقب ما يحدث خلفنا. لقد تطور أداء بافلوفيتش بشكل كبير"
النصر
"لقد واجهنا فريق تورينو قويًا، وقد ضغطنا أكثر من اللازم في اللعب، ولم يكن الأمر سهلاً بعد التعادل في الشوط الأول. نحن في نهاية الموسم وعلينا أن نركز على الفوز وتحسين ترتيبنا في الدوري. لم تكن مباراة اليوم سهلة الفوز، لأن تورينو قدم أداءً رائعًا"
اختيار بوليسيتش
"اللاعب الذي يمنحنا التوازن هو سايلمايكرز، لكنه أحيانًا يصل إلى نهاية المباراة وهو منهك. اليوم وضعت بوليسيتش في الجناح لأننا كنا بحاجة إلى مزيد من المساحة في وسط الملعب، نظرًا لأن دفاعهم كان قويًا ومتماسكًا للغاية".
عن نابولي
"نحن ننظر إلى الوراء، فهذه خطوة أخرى نحو هدفنا الأساسي. ستكون بالتأكيد مباراة رائعة".
SU فولكروغ
"في الشوط الأول واجه بعض الصعوبات، لكن الأمر ليس سهلاً عندما لا تلعب كثيرًا. في الشوط الثاني كان أداؤه أفضل، لكن إذا لم تكن هناك استمرارية في اللعب، يصبح الأمر صعبًا، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يعتمدون على القوة البدنية".
سو بافلوفيتش
"إنه كذلك، فقد قدم مباراة رائعة الليلة أيضاً، وقد تطور كثيراً، ولديه شخصية وقوة إرادة. وقد دافع بشكل ممتاز في المساحات المفتوحة".
الهجوم الذي لا يسجل أهدافاً
"لا أطلب شيئًا من أحد لأننا في فترة التوقف، وقد طلبت ببساطة ألا يفسدوا الترتيب، فالمهاجمون سيعودون للتسجيل".