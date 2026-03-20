ميلان، أليجري: "مودريتش؟ الأمر يعود إليه. سيتم استدعاء جيمينيز"

الثنائي ليو-بوليسيتش:

"بالنسبة لثنائي ليو-بوليسيتش، فقد عانوا من الإصابات هذا الموسم، أحدهما غاب عن فترة الإعداد، والآخر أجرى إعدادًا جيدًا ثم غاب لمدة شهرين. الآن من المهم تقديم أداء جيد في الشهرين الأخيرين. بوليسيتش في حالة جيدة، من الناحية البدنية قدم أداءً جيدًا في روما. ينقصه الدقة في التسديد، لكنه سيستعيدها. سجل رافا 9 أهداف، ولا تزال هناك مباريات متبقية ويمكنه الوصول إلى رقم مزدوج. لكن الآن لدينا الجميع تحت تصرفنا، وللعب يجب أن نستيقظ. جميعنا".

مستقبل مودريتش:

"سيتحدث النادي معنا. الأمر يعتمد عليه. أمامه كأس العالم... في الوقت الحالي، دعونا نتركه يلعب، ودعونا نتركه يستمتع".





الترتيب:

"علينا أن ننظر إلى الأمام ولكن أيضًا إلى الخلف. كرة القدم رائعة لهذا السبب: التوازن أمر أساسي. ما لم تحقق الهدف، عليك أن تظل مركزًا على الهدف. عليك أن تحصد نقاطًا غدًا لتخطو خطوة صغيرة إلى الأمام. ضد لاتسيو كان بإمكاننا أن نكون أكثر دقة ودفعنا ثمن ذلك غاليًا. غدًا يجب أن نلعب مباراة منظمة، دون المبالغة، وبهدف حصد النقاط الثلاث".

تمريرات بوليسيتش الفاشلة إلى ليو. ما الذي ينقص لتحسين التفاهم بينهما؟

"أن من لديه الكرة يجب أن يرى من هو غير مراقب (يضحك، محرر). لم يمرر له تلك الكرة لأنه لم يره. لكن هذا حدث في مرات أخرى أيضًا. الفارق في كرة القدم يكمن في اختيار التمريرة الأخيرة. قلت لليو: "لم يرك، وإلا لكان مررها لك". لم يكن الأمر صعبًا".





كيف تمكنتم من حصد 60 نقطة رغم الصعوبات في الهجوم، أي أن بوليسيتش لم يسجل أي هدف منذ 28 ديسمبر وليو يعاني من التهاب في الفخذ؟

"لأن الفريق عمل كفريق واحد. واجهنا مشاكل إصابات في خط الهجوم، لكننا لا نفكر في الماضي. راجعت مباراة لاتسيو، كانت هناك أخطاء فنية في آخر 30 مترًا. استقبلنا هدفًا كان يمكن تجنبه، لكن هذا يحدث. غدًا لدينا مباراة صعبة، نحتاج إلى جميع اللاعبين الذين هم في حالة جيدة. نأمل في عودة لوفتوس-تشيك، وغابيا نفسه، وسيتحسن وضع جيمينيز. يجب أن نضع الأهداف الفردية في خدمة الفريق، وإلا سنذهب بعد 8 أشهر لننافس على مكان في دوري أبطال أوروبا".