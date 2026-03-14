بعد الفوز في الديربي بنتيجة 1-0 على إنتر، يعود ميلان إلى الملاعب في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي. وسيواجه الفريق الأحمر والأسود مساء الأحد الساعة 20:45 فريق لاتسيو بقيادة المدرب موريزيو ساري. وعلى أعتاب المباراة، تحدث مدرب «الشيطان» ماسيميليانو أليغري في مؤتمر صحفي. وفيما يلي تصريحاته:
ميلان، أليجري: "اللقب؟ هناك طريقة واحدة فقط للحاق بالإنتر. جيمينيز لن يشارك في مباراة لاتسيو، وجاشاري أو ريتشي سيحلان محل رابيو"
زيارة شيفتشينكو
"لقد أسعدت زيارة شيفا نفسي والفريق. نأمل أن تكون قد جلبت الحظ السعيد ليوم غد".
بعد الديربي
"بعد المباراة ساد جو من الحماس، لا سيما لانتزاع النقاط الثلاث وتوسيع الفارق عن الفرق التي تلاحقنا. ثم عادت الأجواء إلى الهدوء داخل الفريق يوم الثلاثاء. أمامنا الآن لاتسيو، وهو فريق يتمتع بمستوى فني ممتاز، ولديه لاعبون يجيدون إغلاق المساحات. فلنضع الآن نصب أعيننا هدف بلوغ 70 نقطة".
لقب الدوري
"هل نحن أفضل دفاع في أوروبا؟ الأمر لا يتعلق بمحاولة الفوز بالدوري الإيطالي، بل علينا أن نبذل قصارى جهدنا مع العلم أن أمامنا فريقاً يتقدم علينا بـ7 نقاط وقد أثبت حتى الآن أنه الأقوى. علينا الفوز بخمس مباريات أخرى للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الترتيب، وعلينا أن نفكر في أنفسنا فقط دون النظر إلى الآخرين. هناك طريقة واحدة فقط للحاق بإنتر: الفوز بمبارياتنا وخسارتهم للنقاط، والملعب هو الذي سيحسم الأمر".
غياب رابيو
"هل ستنخفض جودة الأداء بدون رابيو؟ الأرقام موجودة لكي يتم تحطيمها. لا أعرف من سيشارك غدًا بين جاشاري وريتشي، لكن المهم أن نقدم أداءً جماعيًا منظمًا. لاتسيو فريق سجل الكثير من الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات. سيكون الملعب ممتلئًا غدًا، لكن سيكون هناك 10 آلاف مشجع لميلان وهذا أمر مهم بالنسبة لنا".
في الهجوم
"لن يتم استدعاء جيمينيز. سيخوض اليوم نصف حصة تدريبية مع الفريق، وهو في حالة نفسية ممتازة. كلما زاد عدد اللاعبين المتاحين في الهجوم، كان ذلك أفضل".
هل سيكون هناك عودة في سباق اللقب؟
"أكرر: هناك طريقة واحدة فقط تمكننا من اللحاق بـ«إنتر». وهي أن يخسروا مبارياتهم ونفوز نحن بمبارياتنا. كل هذا الكلام... ستحدد النتائج في النهاية ما إذا كنا قد نجحنا في الفوز بالعديد من المباريات بينما خسروا هم نقاطاً".
المباراة ضد لاتسيو
"ستكون مباراة صعبة، فهم لا يمنحون الفرص بسهولة. لطالما لعبوا هذا النوع من البطولات. ستكون مباراة مهمة بالنسبة لهم، لأنهم سيحاولون بالتأكيد الفوز على ميلان، وهي مهمة بالنسبة لنا لأنها ستسمح لنا بالتقدم خطوة صغيرة إلى الأمام".
الصعوبات التي تواجهها الفرق الإيطالية في دوري أبطال أوروبا
"كرة القدم جميلة لأنها تثير الجدل ولأن الأوضاع تتغير كل عام. نحن نشهد الآن المراحل النهائية، لكن الفرق الإنجليزية أيضًا تواجه صعوبات. هذا النظام ممتع من ناحية، فهناك الكثير من المباريات وهناك احتمال أن تجد نفسك في الترتيب في أي مكان. ربما سيكون الوضع مختلفًا العام المقبل. المهم هو خوض المباريات، ثم نرى ما يمكن للمرء أن يفعله. لا توجد قاعدة ثابتة".
بوليسيتش
"حالته البدنية أفضل بكثير. قدم أداءً جيداً في مباراة الديربي. وهو في تحسن مستمر. سواء هو أو ليو أو فولكروغ، بل وحتى نكونكو، جميعهم في حالة جيدة جداً".
المسار
"القوة التي يجب أن نتحلى بها هي أن نعمل بهدوء تام دون أن ننجرف إلى التفاؤل المفرط أو نشعر بالإحباط حسب الظروف. ميلان يسير على الطريق الصحيح. لم نحقق أي هدف بعد، وأكرر: من الجيد أننا وصلنا إلى شهر مارس لننافس على أهدافنا. الآن حان وقت المباريات الحاسمة".