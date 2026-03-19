ميلان، آخر المستجدات بشأن غابيا وجيمينيز: إليكم ما يتردد بشأن عودتهما إلى الملاعب

سيتعين تأجيل عودة سانتياغو جيمينيز إلى الملاعب بقميص المنتخب المكسيكي. وفقاً لما أوردته قناة TUDN MEX وأكدته مصادر مقربة من الاتحاد، لن يستدعي المدرب خافيير أغيري المهاجم الروسونيري للمشاركة في المباريات الودية المرموقة التي ستقام في أواخر مارس ضد البرتغال وبلجيكا.

قرار صعب لكنه ضروري، مدفوع بالرغبة في عدم التعجل بعد التوقف الطويل الذي دام 133 يوماً بسبب إصابة في الكاحل الأيمن أبقته بعيداً عن الملاعب منذ نهاية أكتوبر. لدى "البيبوتي" فرص جيدة للعودة إلى قائمة لاعبي ميلان للمباراة التي ستقام بعد ظهر السبت في سان سيرو ضد تورينو.