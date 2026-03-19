أخبار سارة من العيادة للمدرب ماسيميليانو أليجري. تسير عملية تعافي ماتيو غابيا على ما يرام بعد الجراحة التي أجريت له منذ حوالي شهر. وقد جاءت نتائج الفحوصات الدورية إيجابية، كما أن مسار الشفاء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. سيحاول المدافع من بوستو أرسيزيو خلال فترة التوقف زيادة وتيرة التدريبات لمعرفة ما إذا كان قد تعافى تمامًا من مشكلة الفتق الإربي التي خضع لعملية جراحية في لندن من أجلها.
ميلان، آخر المستجدات بشأن غابيا وجيمينيز: إليكم ما يتردد بشأن عودتهما إلى الملاعب
غابيا يراقب نابولي
يشتاق غابيا بشدة للعودة لمساعدة الفريق في هذه المرحلة الأخيرة من الموسم لتحقيق هدف العودة إلى دوري أبطال أوروبا. وتركز الأنظار بالكامل على يوم 6 أبريل، وهو الموعد الذي سيواجه فيه ميلان فريق نابولي بقيادة كونتي في مباراة قد تكون حاسمة بالنسبة لطموحات كلا الفريقين.
جيمينيز يريد الانضمام إلى تورينو
سيتعين تأجيل عودة سانتياغو جيمينيز إلى الملاعب بقميص المنتخب المكسيكي. وفقاً لما أوردته قناة TUDN MEX وأكدته مصادر مقربة من الاتحاد، لن يستدعي المدرب خافيير أغيري المهاجم الروسونيري للمشاركة في المباريات الودية المرموقة التي ستقام في أواخر مارس ضد البرتغال وبلجيكا.
قرار صعب لكنه ضروري، مدفوع بالرغبة في عدم التعجل بعد التوقف الطويل الذي دام 133 يوماً بسبب إصابة في الكاحل الأيمن أبقته بعيداً عن الملاعب منذ نهاية أكتوبر. لدى "البيبوتي" فرص جيدة للعودة إلى قائمة لاعبي ميلان للمباراة التي ستقام بعد ظهر السبت في سان سيرو ضد تورينو.