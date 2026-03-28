grafica andrej kostic montenegro 2025 2026
Gabriele Stragapede

ميلان، الصفقة أبرمت: التعاقد مع أندريه كوستيتش. الأرقام والتفاصيل: وصل بالفعل إلى ميلانو لإجراء الفحوصات الطبية

يضمن ميلان ضم مهاجم واعد للغاية للمستقبل: تمت صفقة كوستيتش.

تمت المهمة بالنسبة لميلان الذي ضمن لنفسه أحد أبرز المواهب التي يقدمها المشهد الأوروبي في الوقت الحالي: تم الاتفاق على انضمام أندريه كوستيتش من بارتيزان بلغراد في الصيف.

وقد لاقت الأخبار التي نشرها لوكا مانينتي ردود فعل إيجابية، كما أكد ذلك تحرير موقع Calciomercato: فقد حجز نادي فيا ألدو روسي المهاجم الشاب الجبل الأسود، وتوصل إلى اتفاق مع الفريق الصربي، ويوجد اللاعب المولود عام 2007 بالفعل في ميلانو، جاهزًا لإجراء الفحوصات الطبية مع النادي الروسوني غدًا (الأحد 29 مارس).

وبذلك يختتم ميلان أول صفقة له استعدادًا للموسم المقبل.

  • المحاولة التي جرت في يناير

    وهكذا تنتهي بنجاح إحدى القصص الدرامية الصغيرة التي رافقت سوق الانتقالات في شهر يناير في صفوف الروسونيري: ففي سوق الانتقالات الشتوية الماضية بالفعل، حاول ميلان ضم النجم الشاب الجبل الأسود، لكنه لم يتمكن بأي شكل من الأشكال من إتمام الصفقة مع بارتيزان بلغراد.

    نتذكر أنه كان لا يزال هناك فارق مالي بين الناديين: ففي يناير، أرسل ميلان عرضاً قائماً على مبلغ أساسي يتراوح بين 2 و3 ملايين يورو - كان من الممكن أن يصل إلى 7 أو 8 ملايين يورو، فقط بفضل إضافة بعض المكافآت - لم يقبله بارتيزان أبداً، الذي كان عليه أن يأخذ في الاعتبار أيضاً أن 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب في المستقبل ستعود إلى النادي السابق المالك لحقوقه، أي بودغوريتشا.

  • إرادة واضحة

    وقد كوفئت في النهاية العزيمة الكبيرة التي أبداها أندريه كوستيتش، الذي أوضح دائمًا لبارتيزان ووكيل أعماله (داركو ريستيتش، وهو نفسه الذي يتولى في وكالته أيضًا مصالح دوسان فلاهوفيتش) رغبته في اللعب لميلان، منذ اللحظة التي ظهرت فيها إمكانية ارتداء القميص الأحمر والأسود في المستقبل.

    وهذه الرغبة كانت قد أدت، بالفعل في الأشهر الماضية، إلى التوصل إلى تفاهم أساسي وإبرام اتفاق بشأن مدة العقد وشروطه المالية بين النادي الميلاني ومحيط اللاعب المولود عام 2007.

  • خطة المستقبل

    سيخضع كوستيتش غدًا للفحوصات الطبية المعتادة مع ميلان، وسينضم إلى صفوف النادي الروسوني اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وقد أبدى المدير الرياضي لميلان، فوتوروكيروفسكي، براعة كبيرة وعملًا دؤوبًا، حيث كان يعمل منذ أسابيع جنبًا إلى جنب مع الوفد المرافق للاعب منتخب الجيل الشاب (تحت 21 عامًا) في الجبل الأسود للتوصل إلى اتفاق نهائي مع بارتيزان بلغراد.

    الآن، يتضمن خطة ميلان أن ينضم كوستيتش، اعتبارًا من الموسم المقبل، إلى فريق ماسيمو أودو،ليصعد بعد ذلك في التسلسل الهرمي وينضم إلى الفريق الأول ليتم تقييمه من قبل ماسيميليانو أليجري.

    خلال الموسم الحالي، خاض كوستيتش بالفعل 34 مباراة في جميع المسابقات (بما في ذلك تصفيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات) وسجل 11 هدفاً، بالإضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

  • الأرقام الأولية

    إنها صفقة كبيرة في المستقبل لميلان، الذي سيضم أندريه كوستيتش إلى تشكيلته، على الرغم من أنه سينضم إلى مشروع «ميلان فوتورو»اعتبارًا من يوليو، وبعد اجتيازه الفحوصات الطبية الروتينية المعتادة، تمهيدًا لتوقيع العقد الذي سيربطه بالنادي الواقع في شارع ألدو روسي خلال السنوات القادمة.

    وستتم الصفقة، كما أفاد موقع Calciomercato.com، على أساس صفقة انتقال نهائي مقابل مبلغ قدره 3 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت، فضلاً عن نسبة مئوية من قيمة إعادة بيع المهاجم المولود عام 2007 في المستقبل.

    سيكون اندماجه في صفوف الروسونيري تدريجياً، لكن ميلان يحقق صفقة كبيرة متقدماً على منافسة أوروبية قوية على أحد أكثر اللاعبين الواعدين إثارة للاهتمام في المشهد الكروي الأوروبي.

  • جميع التحديثات في الوقت الفعلي! انضم إلى قناة WhatsApp الخاصة بموقع CALCIOMERCATO.COM: انقر هنا

