ميلان، الصفقة أبرمت: التعاقد مع أندريه كوستيتش. الأرقام والتفاصيل: وصل بالفعل إلى ميلانو لإجراء الفحوصات الطبية

تمت المهمة بالنسبة لميلان الذي ضمن لنفسه أحد أبرز المواهب التي يقدمها المشهد الأوروبي في الوقت الحالي: تم الاتفاق على انضمام أندريه كوستيتش من بارتيزان بلغراد في الصيف.

وقد لاقت الأخبار التي نشرها لوكا مانينتي ردود فعل إيجابية، كما أكد ذلك تحرير موقع Calciomercato: فقد حجز نادي فيا ألدو روسي المهاجم الشاب الجبل الأسود، وتوصل إلى اتفاق مع الفريق الصربي، ويوجد اللاعب المولود عام 2007 بالفعل في ميلانو، جاهزًا لإجراء الفحوصات الطبية مع النادي الروسوني غدًا (الأحد 29 مارس).

وبذلك يختتم ميلان أول صفقة له استعدادًا للموسم المقبل.