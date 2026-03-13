ميلان، الجهود مستمرة لتعزيز أفضل دفاع في أوروبا: مفاوضات لتجديد عقد بافلوفيتش

أدى تدريب أليجري إلى تحسين أداء بافلوفيتش: فاللاعب الصربي يُعد عاملاً مؤثراً سواء داخل منطقة الجزاء الخاصة بفريقه أو داخل منطقة الجزاء الخصم، حيث سجل 3 أهداف

بعد 28 مباراة في الدوري، يمتلك ميلان أفضل دفاع بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وهذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما شوهد خاصة في الموسم الماضي، عندما كان الروسونيري يتلقون الأهداف بشكل متكرر، وأنهوا الدوري بعد أن استقبلوا 43 هدفاً (1.13 هدف في المباراة الواحدة). على الرغم من ذلك، لم يتغير تشكيل الفريق، باستثناء استبدال ثياو، الذي تم بيعه إلى نيوكاسل مقابل أكثر من 40 مليون يورو، بدي وينتر، الذي انضم من جنوة مقابل 18 مليون يورو.

تلقى ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري 20 هدفاً فقط في 28 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري. وهذا المتوسط، البالغ 0.71، يضعه في المركز الأول من حيث الأهداف التي استقبلها الفريق في كل مباراة بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وحتى الجولة الأخيرة، كان روما في الصدارة، لكنه تراجع إلى المركز الرابع بعد خسارته 2-1 في جنوة (21 هدفاً في 28 مباراة، 0.75/90 دقيقة).

  • بافلوفيتش يحصل على أعلى تقييم

    نشر مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) تقريراً يحدد اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في كل فريق من فرق الدوري الإيطالي. ويُعتبر ستراهينيابافلوفيتش اللاعب الأعلى قيمة في صفوف ميلان، حيث يحتل مرتبة متقدمة في هذا التصنيف.

    يتصدر الترتيب لاعب يوفنتوس الموهوب كينان يلدز، الذي تقدر قيمته بين 123 و145 مليون يورو. ويليه لاوتارو مارتينيز، الذي تقدر قيمته بين 94 و109 ملايين يورو، وسانتياغو كاسترو، الذي تقدر قيمته بين 59 و68 مليون يورو، وماتياس سولي، الذي تقدر قيمته بين 53 و61 مليون يورو.

    • إعلان

  • تحت إشراف أليجري

    أصبح ستراهينيا، بفضل ماكس، مدافعاً من الطراز الرفيع، حيث قلل من أخطائه التكتيكية وأخطاء التغطية الدفاعية، مع زيادة تركيزه على الخطر. مقارنةً بالموسم الماضي، أصبح بافلوفيتش لاعباً مختلفاً تماماً؛ فهو الآن عنصر مؤثر سواء في منطقة الجزاء الخاصة بفريقه أو في منطقة الجزاء الخصم، حيث سجل 3 أهداف كانت جميعها حاسمة. ينظر ميلان إلى المستقبل بتفاؤل، مقتنعاً بأن اللاعب السابق في سالزبورغ، البالغ من العمر 24 عاماً فقط، لا يزال أمامه مجال واسع للتطور سواء على المدى القصير أو الطويل.

  • عملية التجديد

    لا يكتفي ميلان بتجديد عقد توموري، الذي أصبح وشيكاً، بل يعمل أيضاً على تمديد عقد بافلوفيتش الذي ينتهي في عام 2028. يمتلك النادي الروسونيري خيار التجديد السنوي كما هو الحال مع بوليسيتش، لكنه بدأ التفاوض مع وكلاء المدافع الصربي حتى عام 2031 مع تعديل الراتب: يبلغ راتبه حالياً 1.7 مليون يورو، ويبدو أن الراتب الجديد سيكون 2.5 مليون يورو. بدأت المفاوضات للتو، لكنها تسير في جو من التفاهم الجيد. بافلوفيتش وميلان، معًا إلى الأمام...

