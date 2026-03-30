هل سيكون هناك «حالة أندريه» جديدة لميلان؟ على الأرجح لا، لأن المفاوضات مع بارتيزان بلغراد بشأن التعاقد مع المهاجم الواعد أندريه كوستيتش قد تمت تسويتها في كل تفاصيلها، وقد خضع اللاعب المولود عام 2007 بالفعل للفحوصات الطبية المعتادة يوم أمس. سيصل اللاعب في يونيو، وسينضم في البداية إلى فريق ميلان فوتورو، مع إمكانية الانضمام إلى الفريق الأول بالنظر إلى إمكاناته.
ميلان، الأرقام الحقيقية لصفقة أندريه كوستيتش. نائب رئيس نادي بارتيزان ميياتوفيتش: "مبلغ زهيد، كنت سأرفض لو طُلب مني الرأي"
مياتوفيتش لا يوافق
أبرم ميلان الصفقة في الأيام الأخيرة على أساس مبلغ ثابت قدره 3.5 مليون يورو، يضاف إليه 4.5 مليون يورو ونسبة مئوية من قيمة البيع المستقبلي. صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 10 ملايين يورو، وهو رقم أثار جدلاً كبيراً داخل إدارة بارتيزان بلغراد. فقد نشر موقع sportkse.net الصربي بياناً شديد اللهجة صادر عن نائب رئيس بارتيزان، بيدراج ميياتوفيتش، المهاجم السابق لريال مدريد وفيورنتينا. "بخصوص المعلومات المتعلقة بانتقال أندريه كوستيتش إلى ميلان، أشعر بواجب التوجه أولاً إلى مشجعي بارتيزان، وكذلك إلى بقية الجمهور الرياضي، والتوضيح بوضوح أنني أنأى بنفسي تماماً عن هذا القرار. وأؤكد بمسؤولية أنه لم يتم استشارتي بأي شكل من الأشكال بشأن انتقال أندريه كوستيتش، وأنني لم أرَ حتى عرض ميلان قط. وأشدد على أنه لو كنتُ مشاركًا في عملية اتخاذ القرار، لكان قد أوضحتُ بشكل واضح لا لبس فيه لجميع أعضاء مجلس الإدارة أنني معارض تمامًا لقبول عرض ضئيل كهذا. ويشكل هذا السلوك انتهاكاً خطيراً للنظام الأساسي للنادي، نظراً لأنني، بحكم منصبي وصلاحياتي المحددة بوضوح، مسؤول عن القطاع الرياضي للنادي بأكمله، بما في ذلك المسائل المتعلقة بسياسة سوق الانتقالات وتطوير اللاعبين".
كان لدي عروض أخرى
تختتم المذكرة التي أصدرها بيدراج ميياتوفيتش بتفاصيل إضافية حول الطريقة التي لم يؤخذ بها رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرار بشأن مستقبل أندريه كوستيتش: «هل هذه هي الطريقة التي ينوي النادي العمل بها في المستقبل، ببيع لاعبيه الواعدين دون مقابل؟ لقد اتخذتم هذا القرار على الرغم من معارضة بقية أعضاء مجلس الإدارة، بقيادة راسيم لييايتش، يعلم أنني أجريت خلال الأشهر الأخيرة اتصالات ومحادثات مكثفة مع ممثلي عدة فرق من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بشأن بعض لاعبينا الشباب، ومنهم كوستيتش، وأنني أوضحت للجميع أن جميع لاعبينا لديهم بنود فسخ عقود بملايين اليورو وأن سياسة النادي هي تقييم مواهبهم وإمكاناتهم الكروية تقييماً مناسباً. أرى أن هذه الصفقة قد شكلت سابقة خطيرة، سيكون لها تأثير سلبي للغاية على تصور قيمة لاعبينا الشباب في سوق كرة القدم".
في رد «البارتيزان»
ومن موقع sportske.net أيضًا، صدر على الفور بيان رد من إدارة نادي بارتيزان بلغراد بشأن الاتهامات التي وجهها بيدراغ مياتوفيتش: "بخصوص البيان الصحفي الذي أصدره نائب الرئيس للشؤون الرياضية، السيد بيدراغ مياتوفيتش، نود إعلام الجمهور بأن النادي سيقدم يوم الأربعاء ردودًا كاملة ومفصلة على جميع الاتهامات الواردة فيه.وفي تلك المناسبة، سيتم توضيح دوره السابق في الإدارة، والدعم غير المشروط الذي حظي به في فترة معينة، فضلاً عن المشكلات التي نشأت في أعقاب بعض القرارات والنتائج الرياضية التي تم تحقيقها. وفي الوقت نفسه، نرى أنه من الصعب في هذه اللحظة فهم إعادة فتح موضوعات تتعلق بالأدوار الفردية في المجال العام، مع الأخذ في الاعتبار أن أولويات النادي هي الوفاء بجميع الالتزامات واجتياز مراقبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بنجاح. وبالنظر إلى أن غدًا هو الموعد النهائي لاستيفاء الشروط الصارمة للغاية التي ينص عليها نظام المراقبة التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فإننا نود إعلام الجمهور بأن إدارة نادي بارتيزان لكرة القدم تركز بشكل كامل على الوفاء بجميع الالتزامات اللازمة اليوم وغدًا، بهدف إنجاز هذه العملية بنجاح".
تجربة أندريه السابقة
ولكن ماذا حدث مع أندريه، لاعب خط الوسط المولود عام 2006 والذي يلعب حالياً في صفوف كورينثيانز، والذي كان النادي الروسونيري مقتنعاً بأنه توصل إلى اتفاق بشأنه بقيمة 15 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت؟ ففي الوقت الذي توصل فيه المدير التنفيذي جورجيو فورلاني إلى اتفاق مع إدارة النادي البرازيلي للتغلب على منافسيه بنفيكا وأتلتيكو مدريد، قام رئيس تيمو أوسمار ستابيلي، تحت ضغط من مشجعيه الغاضبين من احتمال رحيل أحد أفضل المواهب في السنوات الأخيرة، بإيقاف الصفقة. مطالبًا بمبالغ تزيد عن 25 مليون يورو ومخاطرًا بإثارة نزاع قانوني مع ميلان، الذي كان مستعدًا لإثبات صحة كلمته والاتفاق المبدئي مع مسؤوليه أمام الفيفا. وهو احتمال تم تجنبه لاحقًا وأدى إلى انسحاب النادي الإيطالي من المفاوضات.