ميلان، الأرقام الحقيقية لصفقة أندريه كوستيتش. نائب رئيس نادي بارتيزان ميياتوفيتش: "مبلغ زهيد، كنت سأرفض لو طُلب مني الرأي"

ومن موقع sportske.net أيضًا، صدر على الفور بيان رد من إدارة نادي بارتيزان بلغراد بشأن الاتهامات التي وجهها بيدراغ مياتوفيتش: "بخصوص البيان الصحفي الذي أصدره نائب الرئيس للشؤون الرياضية، السيد بيدراغ مياتوفيتش، نود إعلام الجمهور بأن النادي سيقدم يوم الأربعاء ردودًا كاملة ومفصلة على جميع الاتهامات الواردة فيه.وفي تلك المناسبة، سيتم توضيح دوره السابق في الإدارة، والدعم غير المشروط الذي حظي به في فترة معينة، فضلاً عن المشكلات التي نشأت في أعقاب بعض القرارات والنتائج الرياضية التي تم تحقيقها. وفي الوقت نفسه، نرى أنه من الصعب في هذه اللحظة فهم إعادة فتح موضوعات تتعلق بالأدوار الفردية في المجال العام، مع الأخذ في الاعتبار أن أولويات النادي هي الوفاء بجميع الالتزامات واجتياز مراقبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بنجاح. وبالنظر إلى أن غدًا هو الموعد النهائي لاستيفاء الشروط الصارمة للغاية التي ينص عليها نظام المراقبة التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فإننا نود إعلام الجمهور بأن إدارة نادي بارتيزان لكرة القدم تركز بشكل كامل على الوفاء بجميع الالتزامات اللازمة اليوم وغدًا، بهدف إنجاز هذه العملية بنجاح".