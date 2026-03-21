ميلان، استمع إلى هيرنانيس: "تشكيلة 4-3-3؟ على أليجري أن يبدأ من هنا، فقد اللاعبون حماسهم"

فوز صعب، لكنه بالضبط ما كان يحتاجه ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري للانطلاق من جديد بعد الهزيمة أمام لاتسيو في ملعب الأوليمبيكو. فاز الفريق الروسونيري على غراناتا بنتيجة 3-2 وتجاوز نابولي مجدداً، مستعيداً المركز الثاني ومتقدماً مؤقتاً بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر لترتيب الدوري الإيطالي في الجولة الثلاثين من البطولة.

فوز يرفع المعنويات بعد التعثر في العاصمة، ويمنح النادي الذي يقع مقره في شارع ألدو روسي 3 نقاط. وكان التغيير الذي أجراه أليجري في تشكيلة الفريق في الشوط الثاني حاسماً في هذا الصدد، حيث انتقل من تشكيلة 3-5-2 في البداية إلى 4-3-3 في الشوط الثاني، مما أضفى مزيداً من الحيوية والديناميكية على لاعبيه.

وقد تولى اللاعب السابق في وسط ملعب لاتسيو، هيرنانيس، الحديث عن هذا الخيار ووصفه وتحليله خلال استوديوهات برنامج "فاموس" على قناة DAZN.