ميلانو، من صدمة لوزان إلى ثلاثة أشهر في هولندا: هذا ما حدث لسلفانو فوس

كان من المفترض أن يكون نجمًا في فريق تحت 23 عامًا للروسونيري، لكنه لم يشارك سوى في 15 مباراة. آخر مباراة له كانت في 2 مارس 2025، عندما شارك في الشوط الثاني من مباراة ليغناغو-ميلان فيوتورو، وهي مباراة في دوري الدرجة الثالثة انتهت بنتيجة 2-1 لصالح أصحاب الأرض. كانت مسيرة سيلفانو فوس في ميلان غريبة للغاية: بدأ بشكل مذهل مع كاربي، حيث وصفه مدرب الفريق كريستيان سيربيني بأنه لاعب من فئة خاصة، ثم انتهى به المطاف في النسيان التام.

وإذا فكرنا أن ميلان، في صيف 2024، كان يعتقد أنه حقق صفقة رابحة عندما أنفق حوالي 3 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت لإحضاره من أياكس في نهاية مفاوضات طويلة، متغلبًا على منافسة عدة أندية فرنسية وألمانية.