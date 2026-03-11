Goal.com
ميلانو، من صدمة لوزان إلى ثلاثة أشهر في هولندا: هذا ما حدث لسلفانو فوس

في صيف 2024، اعتقد النادي الأحمر والأسود أنه حقق صفقة رابحة عندما أنفق حوالي 3 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت لإخراجه من أياكس، لكن فوس اختفى عن الأنظار.

كان من المفترض أن يكون نجمًا في فريق تحت 23 عامًا للروسونيري، لكنه لم يشارك سوى في 15 مباراة. آخر مباراة له كانت في 2 مارس 2025، عندما شارك في الشوط الثاني من مباراة ليغناغو-ميلان فيوتورو، وهي مباراة في دوري الدرجة الثالثة انتهت بنتيجة 2-1 لصالح أصحاب الأرض. كانت مسيرة سيلفانو فوس في ميلان غريبة للغاية: بدأ بشكل مذهل مع كاربي، حيث وصفه مدرب الفريق كريستيان سيربيني بأنه لاعب من فئة خاصة، ثم انتهى به المطاف في النسيان التام. 

وإذا فكرنا أن ميلان، في صيف 2024، كان يعتقد أنه حقق صفقة رابحة عندما أنفق حوالي 3 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت لإحضاره من أياكس في نهاية مفاوضات طويلة، متغلبًا على منافسة عدة أندية فرنسية وألمانية.

    في شهر سبتمبر الماضي، بدا فوس على وشك مغادرة ميلان: بعد مفاوضات طويلة مع نادي لوزان السويسري، لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق شامل بشأن الصفقة. كان السبب بالتأكيد هو دفع قيمة الإعارة وتقسيم الراتب. فوس لديه عقد مهم ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين ميلان ولوزان بشأن هذين النقطتين. كان ذلك صدمة كبيرة للاعب الذي كانت لديه الفرصة الأخيرة للعودة إلى الدوري المحترف، خاصة أنه لم يكن ضمن خطط ماسيميليانو أليجري. 

  • الإصابة والعودة إلى هولندا

    بقي اللاعب الهولندي البالغ من العمر 20 عامًا في ميلانو ولم يظهر عمليًا. هذا ليس أفضل شيء لعملية نموه. بل على العكس تمامًا. لكن السؤال الذي طرحه مشجعو الروسونيري على مدى أشهر كان دائمًا هو نفسه: أين ذهب سيلفانو فوس؟ لم يشارك في أي مباراة مع ميلان منذ سبتمبر. وفقًا لما علمته ردهة التحرير لدينا، كان صيف أياكس صعبًا، حيث واجه اللاعب بعض المشاكل البدنية التي أثرت على استعداداته. توصل اللاعب ومرافقوه إلى اتفاق مع إدارة الروسونيري لمواصلة العلاج في هولندا، وبالتحديد في أمستردام، حيث بقي اللاعب لعدة أشهر.

  • مرحلة إعادة التأهيل في ميلانيلو

    بعد أن بقي على اتصال دائم مع الطاقم الطبي في ميلان فيوتورو، عاد فوس في بداية العام إلى ميلانيلو حيث يعمل على استعادة أفضل لياقته بعد عدة أشهر من التوقف في هولندا. من جانب النادي الأحمر والأسود، هناك بالتأكيد خيبة أمل كبيرة تجاه اللاعب المولود في عام 2005 الذي خيب الآمال بشكل كبير ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن بشكل خاص من حيث الموقف والقدرة على العمل. الآن حان دور سيلفانو ليغتنم فرصته على أفضل وجه: إذا أثبت أنه يمتلك العقلية الصحيحة، فستفتح له أبواب ميلان فيوتورو وربما حتى الفريق الأول.

