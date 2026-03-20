ميلانو، ما الذي يحدث في منطقة سان فرانشيسكو في سان دوناتو؟ بين المشاريع والطعون المقدمة إلى محكمة الإدارة الإقليمية ومشاكل التدهور

أدى قرار نادي ميلان بالعودة إلى مسار شراء منطقة سان سيرو، حتماً، إلى تغييرات في مشروع آخر تابع لشركة «ريد بيرد»: وهو إنشاء ملعب مستقل في منطقة سان فرانشيسكو في سان دوناتو ميلانيزي.

حتى الآن، استثمرت الشركة الأمريكية التي تمتلك حصة الأغلبية في النادي الواقع في شارع ألدو روسي، 55 مليون يورو، قبل أن يتم تعليق اتفاقية البرنامج الموقعة.

لفهم ما يحدث، يجب أن نرجع خطوة إلى الوراء: تم تعليق مشروع الملعب الجديد لميلان في منطقة سان فرانشيسكو في سان دوناتو ميلانيزي من قبل محكمة لومباردي الإدارية في أكتوبر 2025. ألغى الحكم قرار عام 2021 الذي كان يهدف إلى تحويل المنطقة، حيث خصص جزءًا كبيرًا من الأرض للمساحات الخضراء، مما جعل المشروع الأولي غير قانوني.