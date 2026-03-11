ميلانو، كين تحت المراقبة الخاصة: ثلاثة عوامل تدفعه إلى ميلانو

سيكون اسم مويس كين حتماً بطل الصيف المقبل في سوق الانتقالات. ما لم تحدث مفاجآت، وحتى لو تمكنت فيورنتينا في النهاية من الحفاظ على مكانها في الدوري الإيطالي. خلال الصيف الماضي 2025، رفض المهاجم الإيطالي عدة عروض، مقتنعاً بجودة مشروع فيورنتينا لدرجة أنه وقع عقداً جديداً ينتهي في 2029، مع زيادة في الراتب وتعديل في الأجر.

بعد 7 أشهر، لم يتم الوفاء بوعوده ووعود النادي، ومع احتمال إعادة هيكلة في فلورنسا، ستعود تلك الشرطية وتلك الشائعات المرفوضة لتسيطر على المشهد. ومن بين الأندية التي تتصدر قائمة الراغبين في شرائه، هناك دائمًا، كما ذكر ماتيو موريتو وفابريزيو رومانو، ميلان.