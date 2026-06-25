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ميكيل أويارزابال إلى برشلونة؟ نجم إسبانيا يرد بغموض على الشائعات
تجاهل ضجة برشلونة
على الرغم من الشائعات التي تربطه بنادي برشلونة، يؤكد ميكيل أويارزابال أنه لا يتشتت انتباهه خلال مسيرة إسبانيا في كأس العالم. ويأتي اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي لطالما كان الوجه البارز لنادي ريال سوسيداد، بعد موسم 2025-2026 رائع سجل خلاله 18 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 40 مباراة.
وفي مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو»، قال أويارزابال بشأن الشائعات المتعلقة بالانتقال إلى برشلونة: «إذا كان الناس يتحدثون عني، فذلك لأنهم يعتقدون أنني أقوم بعملي على أكمل وجه، لكنني لا أولي اهتمامًا كبيرًا لذلك ولا أضيع وقتي في مثل هذه الأمور. في الوقت الحالي، أنا أركز هنا، على كأس العالم هذه، على محاولة مساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة، في المباريات القادمة، سواء لعبت أم لا، أحاول مساعدة الفريق والتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام للفريق، وهذا هو ما يهم."
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الالتزام تجاه نادي ريال سوسيداد
تعود التساؤلات حول احتمال رحيله حتماً إلى مكانة أويارزابال كلاعب «مخلص لنادٍ واحد» في ريال سوسيداد، حيث سجل 437 مباراة و133 هدفاً وفاز بلقبين في كأس الملك. ومع بقاء عامين على انتهاء عقده، لا يتعجل المهاجم فرض انتقاله أو الدخول في مفاوضات أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني: "أنا هادئ. لقد قلت ذلك آلاف المرات، ريال سوسيداد وسان سيباستيان هما بيتي. إنهما ملاذي الآمن، حيث نشأت، وريال سوسييداد هو النادي الذي منحني الفرصة لأكون هنا اليوم"، أوضح. "لذا، من هذه الناحية، أنا هادئ، ولا أفرط في التوتر. لم نتحدث عن تجديد العقد بعد. لا يزال أمامي عامان في عقدي، ولا يزال الطريق طويلاً".
حماية يامال
في حين يتعامل أويارزابال مع مستقبله بهدوء، فإنه حريص على حماية زميله في الفريق يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، من التدقيق العالمي المكثف.
وعلى الرغم من صغر سنه، أصبح يامال بالفعل محور الاهتمام في المنتخب الإسباني، حيث سجل 27 مباراة دولية وسبعة أهداف و12 تمريرة حاسمة، وذلك بعد الدور المحوري الذي لعبه في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024. يعتقد أويارزابال أن على اللاعبين المخضرمين في الفريق واجب حماية نجم برشلونة الصاعد.
وقال أويارزابال: «أعتقد أنه ربما لا يدرك ذلك تمامًا بنفسه، ولا أعتقد أن الناس خارج النادي يدركون تمامًا ما يعنيه له أن يكون في الثامنة عشرة من عمره، ولا أستطيع حتى أن أتخيل ما حدث في بطولة أوروبا الأخيرة عندما كان في السادسة عشرة، وما يعنيه لطفل في مثل عمره أن يفعل ما يفعله ويحقق ما يحققه. لذا، أعتقد أن الأمر يقع على عاتقنا، وعلى عاتقكم، وعلى عاتق الجميع، أن نعتني به، وأن نحاول جعله يشعر بالراحة، وأن نجعله يشعر بالدعم، لأنني أعتقد أنه في هذا العمر، إذا لم تكن لديك الاستقرار والاتزان، فقد يصبح كل شيء غير مستقر. وأعتقد أن هذه مسؤولية الجميع، وبالطبع مسؤوليته هو، لكنها مسؤولية الجميع أن نحاول مساعدته في هذا المسار".
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تأثير يامال على أرض الملعب
وبالإضافة إلى دوره كمرشد خارج الملعب، سارع أويارزابال إلى الإشادة بالميزة التكتيكية التي يوفرها يامال للهجوم الإسباني. وقد تجلت الكيمياء بين الاثنين بوضوح في فوزهما الأخير على السعودية، حيث قدم أويارزابال تمريرة حاسمة لهدف المراهق، مشيرًا إلى أن المهارات الفريدة التي يتمتع بها الشاب تخلق فرصًا لجميع زملائه في الثلث الأخير من الملعب.
واختتم نجم ريال سوسيداد قائلاً: «اللعب معه يُحدث فرقاً كبيراً. فهو يسبب الكثير من الفوضى للخصم بمجرد وجوده، وبمجرد ما يستطيع فعله. وفي النهاية، علينا أن نحاول الاستفادة من ذلك، وأن نكتشف ما يخلقه وما يمكننا فعله بشكل فردي، للاستفادة مما يقدمه».