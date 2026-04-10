عند سؤاله عن التوازن بين منح الشباب فرصة والمنافسة على الألقاب، كان أرتيتا حازماً.

"هذا جزء منا"، قال أرتيتا عن نظام أكاديمية أرسنال. "في النهاية ما يجب أن يعرّف هذا النادي هو السعي إلى التميز والسعي إلى الأفضل، بغض النظر عمّا إذا كنت قادماً من الأكاديمية أو من الخارج".

وتابع: "إذا كان بإمكاننا امتلاك لاعبين من هيل إند، فهذا أفضل بكثير لأن الهوية موجودة. نحن ننمو معهم وهم يعرفون تماماً ما نبحث عنه. لكن في النهاية عليهم أن يستحقوا ذلك. ليس لأسبوع، ليس لشهر، بل لسنوات. مثل أي شخص آخر، لا يهم أي قسم أو دور لديك في النادي. عليك أن تحافظ على مستوى الأداء، ويجب أن يكون ذلك على أعلى مستوى إذا أردنا الفوز وأن نكون حيث نريد أن نكون".