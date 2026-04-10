Getty Images Sport
ترجمه
ميكيل أرتيتا يوجّه تحذيراً إلى خريجي أكاديمية أرسنال مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري في ظل معاناة الفريق الأول
أرتيتا يطالب بالتميّز بغضّ النظر عن صفة لاعب الأكاديمية
لطالما كان خط إنتاج «هيل إند» نبض هوية أرسنال، مُنتجًا أمثال بوكايو ساكا وإميل سميث رو وإيدي نكيتياه. ومع ذلك، أوضح أرتيتا أن كون اللاعب موهبة نشأت داخل النادي لا يضمن مستقبلًا طويل الأمد في تشكيلته للفريق الأول إذا انخفضت مستويات الأداء.
وفي حديثه عن تحدي دمج الشباب أثناء السعي إلى أكبر الألقاب في كرة القدم، شدّد أرتيتا على أن العاطفة لن تملي اختياراته أو بناء تشكيلته. ويطالب الإسباني بمستوى من الثبات قلّما نجح عدد قليل من اللاعبين الشباب في الحفاظ عليه تحت الضغط الشديد لسباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
سعر 100 مليون جنيه إسترليني لثنائي هيل إند
تتزايد التكهنات بأن أرسنال قد يكون مستعدًا للاستفادة ماليًا من بيع أبرز مواهبه الشابة لتمويل تعزيزات إضافية. وتشير تقارير إلى أن النادي قد ينظر في العروض المقدمة لكلٍّ من نوانيري ولويس-سكيلي هذا الصيف، مع تداول تقييم إجمالي يقارب 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار) للثنائي.
ويمثل بيع خريجي الأكاديمية ربحًا خالصًا بموجب قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز (PSR). ومع قيام لويس-سكيلي بمشاركة أساسية واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، وانضمام نوانيري بالفعل إلى مارسيليا على سبيل الإعارة في يناير، يبدو أن الباب أمام خروج دائم محتمل بدأ ينفتح تدريجيًا.
ماذا قال أرتيتا
عند سؤاله عن التوازن بين منح الشباب فرصة والمنافسة على الألقاب، كان أرتيتا حازماً.
"هذا جزء منا"، قال أرتيتا عن نظام أكاديمية أرسنال. "في النهاية ما يجب أن يعرّف هذا النادي هو السعي إلى التميز والسعي إلى الأفضل، بغض النظر عمّا إذا كنت قادماً من الأكاديمية أو من الخارج".
وتابع: "إذا كان بإمكاننا امتلاك لاعبين من هيل إند، فهذا أفضل بكثير لأن الهوية موجودة. نحن ننمو معهم وهم يعرفون تماماً ما نبحث عنه. لكن في النهاية عليهم أن يستحقوا ذلك. ليس لأسبوع، ليس لشهر، بل لسنوات. مثل أي شخص آخر، لا يهم أي قسم أو دور لديك في النادي. عليك أن تحافظ على مستوى الأداء، ويجب أن يكون ذلك على أعلى مستوى إذا أردنا الفوز وأن نكون حيث نريد أن نكون".
- Getty Images Sport
موازنة الدفاتر للاستثمار الصيفي
من المتوقع أن يكون أرسنال نشطًا في نافذة الانتقالات المقبلة، رغم أنه من غير المرجح أن يضاهي الإنفاق القياسي الذي شهدته السنوات السابقة.
وبينما تعلق المشجعون بفكرة أن يصبح نوانيري ولويس-سكيلي النجمتين المقبلتين في الإمارات، فإن تحذير أرتيتا يشير إلى أن الإمكانات وحدها لا تكفي. ما لم يتمكن الثنائي من إثبات قدرتهما على الحفاظ على مستويات أداء نخبوية فورًا، فقد يلحقان بسميث رو ونكيتياه خارج باب الرحيل للمساعدة في تمويل المرحلة التالية من مشروع أرتيتا.