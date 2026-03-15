ترجمه
ميكيل أرتيتا يكشف عما قاله لماكس داومان قبل ظهور لاعب أرسنال الشاب الذي غير مجرى المباراة في الفوز على إيفرتون
عشر كلمات لتغيير قواعد اللعبة
في مباراة بدا أنها متجهة نحو تعادل محبط، لجأ أرتيتا إلى اللاعبين الشباب لإحداث فارق. وكشف مدرب أرسنال أنه لم يثقل كاهل داومان بمخططات تكتيكية معقدة أو مهام دفاعية. بدلاً من ذلك، أبقى رسالته موجزة ومليئة بالثقة لإلهام الشاب ليصنع التاريخ في استاد الإمارات. وتم حسم الفوز بطريقة مذهلة عندما أصبح داومان أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عن عمر يناهز 16 عاماً و73 يوماً.
وعندما سُئل عما قاله للاعب الشاب على خط التماس، أجاب أرتيتا: "اذهب وقم بما تجيده واربح لنا المباراة... قلت له إن هذه هي اللحظات في الموسم التي يجب أن يحدث فيها شيء مميز، وهو يعلم أن لديه القدرة، وعليّ أن أمنحه الفرصة، وسوف ينجح."
"حدس" أرتيتا يؤتي ثماره
وعلق أرتيتا على هذا التبديل الجريء قائلاً: "ربما كان لديّ حدس داخلي. كان يتدرب خلال الأيام القليلة الماضية، وكان لديّ حدس بأن هذه هي اللحظة المناسبة له. ربما لأنه لا يبدو أنه يتأثر بالمناسبة أو اللحظة أو الظروف أو الخصم. إنه يلعب ببساطة وبطريقة طبيعية للغاية. يتخذ قرارات لتحقيق النتائج، وما قدمه كان مذهلاً."
جيوكيريس يشيد بزميله "الرائع"
لم يغب تأثير داومان عن أنظار زملائه في الفريق، ولا سيما جيوكيريس، الذي استفاد من مشاركة الشاب في الهدف الأول. وسارع اللاعب الدولي السويدي، الذي يمر بفترة رائعة من حيث الأداء، إلى الإشادة بتأثير نجم الأكاديمية الصاعد عقب الانطلاقة الفردية التاريخية التي حسمت النقاط الثلاث.
وقال جيوكيريس لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة بي بي سي: "لا يبدو أنه في السادسة عشرة من عمره عندما يلعب، لكنه لاعب لا يصدق، ومن الرائع رؤيته يسجل هدفاً كهذا. كان من الواضح أن جميع اللاعبين يحتفلون معه. إنه مذهل، وأنا سعيد جداً من أجله".
ماذا ينتظر أرسنال بعد ذلك؟
يمنح هذا الفوز دفعة قوية لطموحات أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما بعد أن خسر مانشستر سيتي نقاطًا حاسمة بتعادله 1-1 أمام وست هام الذي يواجه خطر الهبوط. ومع الأداء المتميز الذي قدمه داومان والذي أضاف بُعدًا مثيرًا للفريق، لن يكون أمام رجال أرتيتا متسع من الوقت للاحتفال، حيث يتعين عليهم تحويل انتباههم سريعًا إلى المنافسات الأوروبية. وفي المباراة المقبلة، يستضيف "المدفعجية" باير ليفركوزن في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ساعين إلى إنهاء المهمة في ملعب الإمارات بعد تعادلهم الصعب 1-1 في ألمانيا.
