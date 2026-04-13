وفقًا لستانتون، أظهر مدرب أرسنال علامات فسيولوجية واضحة للتوتر وغضبًا مكبوتًا خلال مهامه الإعلامية عقب الانتكاسة التي تعرض لها الفريق في عطلة نهاية الأسبوع. وسلّط التحليل الضوء على إشارات غير لفظية محددة، مثل كبت الشفاه، التي تشير إلى صراع داخلي كبير للحفاظ على المهنية أثناء التعامل مع إحباط متزايد.

وفي تحليله للمؤتمر الصحفي للإسباني لصالح OLBG، أوضح ستانتون: «قدّم ميكيل أرتيتا مقابلة رائعة من منظور محلل لغة الجسد. رأيناه يُظهر تعبيرات خاطفة عن غضب حقيقي. كان غاضبًا للغاية من هذا الفريق بسبب ما حدث أمام بورنموث، لكن الأمر لا يتعلق بهذه النتيجة فقط. إنه غاضب جدًا مما آل إليه حالهم في المباريات الأخيرة، حتى قبل هذه الانتكاسة الأخيرة. لكن أرتيتا كان في الواقع يكبح نفسه. يمكننا رؤية كبت الشفاه، إذ يريد أن يقول أشياء يعلم أنه لا يستطيع قولها، لذا نرى الجهد حول شفتيه لمنع نفسه من أن يفلت منه أي شيء».