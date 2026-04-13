ميكيل أرتيتا «يعتقد أنه سيُقال من منصبه» بينما يقدم خبير لغة الجسد رؤية حول سلوك مدرب أرسنال «الغاضب بشدة»
مخاوف بشأن الأمن الوظيفي
وصلت حملة أرسنال المحلية إلى منعطف حاسم بعد سلسلة من ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات، بما في ذلك خسارة مؤثرة بنتيجة 2-1 على أرضه أمام بورنموث. يمثّل هذا التراجع انتكاسة كبيرة لفريق لم يتعرّض سوى لثلاث هزائم في أول 49 مباراة له في جميع المسابقات هذا الموسم. ويشير محلل السلوك دارين ستانتون، المعروف أيضاً بلقب «كاشف الأكاذيب البشري»، إلى أن سلوك أرتيتا بعد المباراة يفضح مدرباً يعتقد أنه بات الآن على حافة الخطر، رغم أنه كان يتمتع سابقاً بأفضلية مريحة.
غادر أرتيتا غاضبًا بعد الخسارة أمام بورنموث
وفقًا لستانتون، أظهر مدرب أرسنال علامات فسيولوجية واضحة للتوتر وغضبًا مكبوتًا خلال مهامه الإعلامية عقب الانتكاسة التي تعرض لها الفريق في عطلة نهاية الأسبوع. وسلّط التحليل الضوء على إشارات غير لفظية محددة، مثل كبت الشفاه، التي تشير إلى صراع داخلي كبير للحفاظ على المهنية أثناء التعامل مع إحباط متزايد.
وفي تحليله للمؤتمر الصحفي للإسباني لصالح OLBG، أوضح ستانتون: «قدّم ميكيل أرتيتا مقابلة رائعة من منظور محلل لغة الجسد. رأيناه يُظهر تعبيرات خاطفة عن غضب حقيقي. كان غاضبًا للغاية من هذا الفريق بسبب ما حدث أمام بورنموث، لكن الأمر لا يتعلق بهذه النتيجة فقط. إنه غاضب جدًا مما آل إليه حالهم في المباريات الأخيرة، حتى قبل هذه الانتكاسة الأخيرة. لكن أرتيتا كان في الواقع يكبح نفسه. يمكننا رؤية كبت الشفاه، إذ يريد أن يقول أشياء يعلم أنه لا يستطيع قولها، لذا نرى الجهد حول شفتيه لمنع نفسه من أن يفلت منه أي شيء».
علامات الضيق الداخلي
تشير التحليلات كذلك إلى أن ضغط سباق اللقب والاستثمار المالي الكبير في الفريق جعلا أرتيتا يشعر بضعف خاص. وأشار ستانتون إلى أن زيادة معدل رمش المدير وتعابير الاحتقار لديه تدل على افتقاره للثقة في استمراره لفترة طويلة في استاد الإمارات.
وفي تفصيله لإشارات القلق بشأن وضع المدير الحالي، أضاف ستانتون: «يمكننا أن نرى أنه يدرك أن هذه الخسارة أمام بورنموث لن تضعه في صورة جيدة كمدير. نرى شفاهًا مضمومة، وزيادة في معدل الرمش تضاعفت فعليًا، وعلامات واضحة على التوتر والضغط والقلق بشأن وضعه الشخصي. إنه يشعر بالضغط.
«هناك أيضًا تعابير واضحة للاحتقار. يعتقد أنه سيتعرّض للإقالة بهذا المعدل بالنظر إلى الوضع الذي كان فيه فريقه آرسنال قبل أسابيع قليلة، والأموال التي أُنفقت على اللاعبين الذين أرادهم، وعلامات ذلك جلية. من الواضح أن هناك تحولًا داخليًا كبيرًا يحدث في مشاعر أرتيتا. وكأنه ذهنيًا يتنقّل جيئة وذهابًا، يفرغ كل هذا القلق والإحباط والغضب. أرتيتا يبعث كل إشارات شخص لا يعتقد أنه سيبقى موجودًا لفترة أطول بكثير».
الجملة الافتتاحية الحاسمة في العنوان
يتعين على أرتيتا إيقاف تراجعٍ يتمثل في فوزٍ واحدٍ في أربع مباريات لحماية تقدم أرسنال البالغ ست نقاط على سيتي، الذي يمتلك بشكل حاسم مباراة مؤجلة. بعد المواجهة المفصلية في ملعب الاتحاد الأحد المقبل، يواجه المدفعجية نيوكاسل يونايتد في أواخر أبريل قبل جدول مزدحم في مايو ضد فولهام ووست هام وبيرنلي وكريستال بالاس. وقد يؤدي الفشل في استعادة المستوى الذي أسفر عن 21 فوزًا في الدوري إلى نفاد صبر مجلس الإدارة إلى حد لا رجعة فيه، مع بلوغ ضغط سباق اللقب المحتدم ذروته.