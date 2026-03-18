ميكيل أرتيتا يشيد بـ"اللحظة السحرية" التي قدمها إبيريتشي إيزي، حيث يسلط مدرب أرسنال الضوء على "التفاهم" بين لاعب الوسط وزملائه في الفريق

وفي تصريح له عقب صافرة النهاية، قال أرتيتا: "بدأنا المباراة بشكل رائع وكنا نشكل تهديدًا من كل زاوية. حارس مرمى الفريق المنافس أبقى فريقه في المباراة، وكنا بحاجة إلى لحظة سحرية من إيبس ليمنحنا التقدم. ثم في الشوط الثاني، منحتنا حركة ديكلان الفرصة للفوز بالمباراة، وكان لدينا أربع أو خمس فرص كان يجب أن نسجل فيها الهدف الثالث، لكن بشكل عام استحقينا الفوز والتأهل إلى ربع النهائي استحقاقًا تامًا".

أصبح إيزي عنصراً أساسياً في آرسنال منذ انتقاله إلى الإمارات في الصيف، ويعتقد مدربه أن لاعب الوسط يتحسن باستمرار مع اندماجه مع زملائه الجدد. وسارع المدرب إلى الإشارة إلى أن لياقة اللاعب الدولي الإنجليزي وإيقاعه هما عاملان أساسيان في مستواه الجيد.

وأضاف أرتيتا: "يلعب إيبس كل ثلاثة أيام، ولديه إيقاع جيد، وتفاهم مع اللاعبين، وهذا [الهدف] هو سبب وجوده هنا. إنه يبني تفاهماً معهم جميعاً، وعندما تبدأ في صنع لحظات حاسمة في المباريات، فإن ذلك يرفع من ثقتك بنفسك. كان ديكلان رائعاً، هو والفريق بأكمله - الطريقة التي يتعاملون بها مع كل كرة والشغف الذي يظهرونه أمر رائع."