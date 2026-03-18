ميكيل أرتيتا يشيد بـ"اللحظة السحرية" التي قدمها إبيريتشي إيزي، حيث يسلط مدرب أرسنال الضوء على "التفاهم" بين لاعب الوسط وزملائه في الفريق
إيزي ورايس يقودان أرسنال إلى الدور التالي
واصل أرسنال مسيرته نحو المجد الأوروبي، حيث ضمن هدفان من إيزي وديكلان رايس فوزه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين على عملاق الدوري الألماني. سيطر «المدفعجية» على المباراة منذ صافرة البداية في ملعب الإمارات، لكنهم واجهوا صعوبة في اختراق دفاع ليفركوزن الصلب وأداء الحارس يانيس بلاسفيتش الملهم. ولم يتمكن الفريق من كسر التعادل وتهدئة أعصاب الجماهير المحلية إلا بفضل لمسة فردية رائعة من إيزي.
أرتيتا يشيد بالتأثير السحري لإيزي
وفي تصريح له عقب صافرة النهاية، قال أرتيتا: "بدأنا المباراة بشكل رائع وكنا نشكل تهديدًا من كل زاوية. حارس مرمى الفريق المنافس أبقى فريقه في المباراة، وكنا بحاجة إلى لحظة سحرية من إيبس ليمنحنا التقدم. ثم في الشوط الثاني، منحتنا حركة ديكلان الفرصة للفوز بالمباراة، وكان لدينا أربع أو خمس فرص كان يجب أن نسجل فيها الهدف الثالث، لكن بشكل عام استحقينا الفوز والتأهل إلى ربع النهائي استحقاقًا تامًا".
أصبح إيزي عنصراً أساسياً في آرسنال منذ انتقاله إلى الإمارات في الصيف، ويعتقد مدربه أن لاعب الوسط يتحسن باستمرار مع اندماجه مع زملائه الجدد. وسارع المدرب إلى الإشارة إلى أن لياقة اللاعب الدولي الإنجليزي وإيقاعه هما عاملان أساسيان في مستواه الجيد.
وأضاف أرتيتا: "يلعب إيبس كل ثلاثة أيام، ولديه إيقاع جيد، وتفاهم مع اللاعبين، وهذا [الهدف] هو سبب وجوده هنا. إنه يبني تفاهماً معهم جميعاً، وعندما تبدأ في صنع لحظات حاسمة في المباريات، فإن ذلك يرفع من ثقتك بنفسك. كان ديكلان رائعاً، هو والفريق بأكمله - الطريقة التي يتعاملون بها مع كل كرة والشغف الذي يظهرونه أمر رائع."
تبدد القلق بشأن الإصابة قبل مباراة ويمبلي
على الرغم من الاحتفالات، سادت لحظة قصيرة من القلق عندما احتاج إيزي إلى علاج بسبب مشكلة محتملة في الكاحل خلال الشوط الثاني. ومع اقتراب نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي يوم الأحد، حبس مشجعو أرسنال أنفاسهم عندما تم استبدال نجمهم بكاي هافيرتز، لكن اللاعب نفسه سارع إلى تهدئة أي مخاوف.
ورداً على سؤال حول إصابته بعد المباراة، قال إيزي لشبكة TNT Sports: "نعم، أنا بخير. سأكون بخير." ووصف لاعب الوسط هدفه المذهل بأنه أحد أبرز لحظات مسيرته، واعترف: "لأكون صادقاً، لا أعرف إن كنت أحلم بتسجيل هدف كهذا. كان هدفاً رائعاً، رأيت فرصة للتسديد وأشكر الله أن الأمر نجح اليوم. كان هدفاً مميزاً بالتأكيد، وسأتذكره لفترة طويلة."
تأكد مسار ربع النهائي مع اقتراب السعي نحو أول رباعية
مكافأة أرسنال على فوزه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين هي مواجهة في ربع النهائي ضد سبورتينغ لشبونة، الذي حقق عودة مفاجئة ليقصي الحصان الأسود النرويجي بودو/غليمت. وبينما لا يزال الحلم الأوروبي حياً، يتحول التركيز الفوري إلى الفوز بالألقاب على الصعيد المحلي. يسعى "المدفعجية" إلى إنهاء جفافهم من الألقاب الذي استمر ست سنوات هذا الأسبوع، حيث يواجهون رجال بيب جوارديولا في المباراة الحاسمة لكأس كاراباو التي قد تضمن لهم أول قطعة من الرباعية التاريخية هذا الموسم.
