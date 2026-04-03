ميكيل أرتيتا يدافع عن 11 لاعبًا في أرسنال بعد انسحابهم من معسكرات منتخباتهم الوطنية مع اشتداد المنافسة على الثلاثية
أرتيتا يتطرق إلى المخاوف بشأن الإصابات
أصبح حجم المشاكل البدنية التي واجهها أرسنال مؤخرًا موضوعًا رئيسيًا للنقاش خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس، حيث شكل لاعبو «المدفعجية» ما يقرب من نصف إجمالي اللاعبين الذين انسحبوا من منتخباتهم الوطنية في الدوري الإنجليزي الممتاز. فمن بين 23 لاعبًا في الدوري انسحبوا من منتخباتهم، كان 11 منهم من النادي اللندني الشمالي، مما أثار جدلًا حول ما إذا كان النادي يتصرف بحذر مفرط في سعيه للفوز بالألقاب على عدة جبهات.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، تطرق أرتيتا إلى التنسيق بين النادي والمنتخبات الوطنية، قائلاً: "لدينا علاقة وتواصل جيدان للغاية مع معظم المنتخبات الوطنية - وبالتأكيد مع توماس [توشيل] أيضاً. لقد كنا داعمين للغاية طوال الوقت. عندما يتعين عليك الإبلاغ عن حالة كل لاعب، فإننا نكون صادقين دائماً، وكان لا بد من اتخاذ قرار طبي. وكان من الواضح ما هي النتيجة".
الدفاع عن التزام اللاعبين تجاه المنتخبات الوطنية
سارع أرتيتا إلى نفي أي فكرة مفادها أن لاعبيه يبحثون عن أعذار لتجنب تمثيل منتخباتهم الوطنية. وفي ظل تصدر أرسنال حالياً للدوري الإنجليزي الممتاز ومشاركته في مراحل متقدمة من مسابقات الكؤوس المحلية، أكد المدرب الإسباني أن اللاعبين أنفسهم كانوا متشوقين للغاية للعب مع منتخباتهم، لكنهم أُجبروا في النهاية على التغيب بسبب إصابات جسدية حقيقية.
وأضاف المدرب: "عندما تكون لائقاً وجاهزاً للعب مع المنتخب الوطني، عليك أن تلعب". "نحن فخورون جداً بوجود هذا العدد الكبير من اللاعبين في المنتخب الوطني. اللاعبون متشوقون للغاية للعب مع منتخباتهم الوطنية. أعرف مدى أهمية ذلك بالنسبة لهم. نحن ندعم ذلك تماماً، وعندما نستطيع القيام بذلك، فإننا نقوم به".
حجم قائمة المصابين في فريق «الغانرز»
تزايدت قائمة المصابين بشكل ملحوظ عقب خسارة أرسنال في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي. وكان ويليام ساليبا وغابرييل ماغالهايس من أوائل اللاعبين الذين انسحبوا بسبب مشاكل في الكاحل والركبة على التوالي، تلاهم مارتن أوديغارد وجوريان تيمبر وإيبيريتشي إيزي. وتفاقمت الأوضاع بمجرد انضمام اللاعبين إلى معسكراتهم، حيث كان ديكلان رايس وبوكايو ساكا ومارتن زوبيمندي من بين خمسة لاعبين آخرين عادوا مبكراً إلى لندن كولني.
وتضم القائمة مجموعة واسعة من المواهب في مختلف المراكز، بما في ذلك لياندرو تروسارد ونوني مادويكي وبييرو هينكابي. ولا يزال أرتيتا متحفظاً بشأن العدد الدقيق لهؤلاء النجوم الذين سيكونون متاحين لمباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المقبلة ضد ساوثهامبتون، واختار عدم الكشف عن أوراقه قبل الرحلة إلى سانت ماريز.
طموحات كبيرة والمباريات القادمة
مع استعداد أرسنال لخوض المرحلة الحاسمة من الموسم، أوضح أرتيتا أن التناوب بين اللاعبين ولياقة الفريق ستكونان عاملين حاسمين في نجاحهم. ومع احتمال تحقيق الثلاثية الذي لا يزال وارداً، يركز المدرب على إشراك أقوى تشكيلة ممكنة في كل مباراة متبقية، بدءاً من المواجهة ضد ساوثهامبتون، في محاولة للتقدم خطوة أخرى نحو ويمبلي.
"سترون. سأترك لكم التكهنات. يمكنكم الحكم بعد ذلك"، قال أرتيتا بشأن اختيار تشكيلته. "نحن في موقف الآن يتطلب منا تشكيل أقوى تشكيلة ممكنة للفوز بكل المسابقات. نحن على بعد مباراتين أو ثلاث من كأس الاتحاد الإنجليزي ونعرف مدى أهمية تلك المسابقة بالنسبة لنا".