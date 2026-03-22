AFP
ميكيل أرتيتا يدافع عن قراره بإشراك كيبا أريزابالاغا أساسيًا بدلاً من ديفيد رايا بعد الهزيمة في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي
أرتيتا يدافع عن اختياره لحارس المرمى
تعرض أرتيتا لانتقادات شديدة عقب الهزيمة في ويمبلي، لا سيما فيما يتعلق باختياره لحارس المرمى. فقد ارتكب كيبا خطأً فادحاً سمح لأوريلي بتسجيل الهدف الأول من هدفيه، مما أدى إلى تغيير مسار المباراة تماماً. وعلى الرغم من هذا الخطأ المكلف، أيد المدرب قراره بإبقاء رايا على مقاعد البدلاء. وشرح أرتيتا أسبابه قائلاً: "أتفهم ذلك، لكن عليّ أن أفعل ما أعتقد أنه صواب. لقد لعب جميع مباريات البطولة وأعتقد أن ذلك كان سيكون غير عادل للغاية. عليهم أن يستحقوا ذلك. نحن نسترشد بما رأيناه. أعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح. الأخطاء جزء من كرة القدم، وللأسف حدث ذلك اليوم في لحظة حاسمة".
أرسنال يندم على الفرص الضائعة في ويمبلي
قدم «المدفعجية» شوطاً أولاً تنافسياً، لكنهم فشلوا في ترجمة ضغطهم إلى أهداف. أضاع كاي هافرتز فرصة ذهبية بعد أن تصدى لها جيمس ترافورد، مما ترك فريق شمال لندن عرضة لعودة «السيتي» القوية في نهاية المطاف. وفي معرض تعليقه على الخسارة المؤلمة وافتقار الفريق إلى الفعالية الهجومية، أعرب أرتيتا عن خيبة أمله الشديدة قائلاً: «أمر محزن للغاية، وصعب القبول. نحن نعلم مدى أهمية هذه المباراة لمشجعينا. كما قلت من قبل، كانت هناك بعض اللحظات الجيدة في الشوط الأول ولم نستغلها. حصلنا على فرص عن طريق غابي وفيكتور. خاصة في الشوط الثاني، كان يجب أن نقدم أداءً أفضل خلال تلك الـ25 دقيقة. أحيانًا يجب أن ننسب الفضل إلى الخصم. بالتأكيد هناك أشياء يمكننا تحسينها".
التعافي من صدمة نفسية مؤلمة
مع اقتراب سلسلة مباريات حاسمة في كل من البطولات المحلية والأوروبية، يتمثل التحدي المباشر في ضمان ألا تؤدي خيبة الأمل في نهائي الكأس إلى إخفاق مسيرتهم بأكملها. ويؤمن المدرب إيمانًا راسخًا بأن فريقه يمتلك القوة الذهنية اللازمة للتعافي سريعًا من النكسة التي تعرض لها في ويمبلي. وفي تأكيده على مرونة الفريق، صرح أرتيتا قائلاً: "لقد خضنا 50 مباراة قبل اليوم... في كل مرة نتعادل أو نخسر، علينا أن نثبت أنفسنا، وعلينا أن نعيد الكرة من جديد. لدينا تاريخ حديث عن كيفية استجابة هذا الفريق في مثل هذه اللحظات. حسناً، خاصةً لكي ننظر إلى الأمر من منظور معين. سنستخدم ذلك كحافز قوي. سنحقق الطاقة بالطريقة الصحيحة. سنتجاوز الألم وخيبة الأمل، فهذا جزء من كرة القدم."
ماذا ينتظر أرسنال بعد ذلك؟
يجب على «المدفعجية» أن يتخطوا بسرعة خيبة أمل كأس كاراباو هذه مع اقتراب المرحلة الحاسمة من موسمهم. ويحتل فريق أرتيتا حالياً صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة من 31 مباراة، متقدماً بفارق تسع نقاط على مانشستر سيتي، رغم أن رجال بيب جوارديولا لديهم مباراة مؤجلة. ويستمر سعيهم لتحقيق ثلاثية تاريخية بخطى سريعة. بعد مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خارج أرضه أمام ساوثهامبتون في الرابع من أبريل، سيخوض الفريق مباراة حاسمة من ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا ضد سبورتنج لشبونة. لكن الأنظار ستتجه جميعها إلى 19 أبريل، عندما يتوجه أرسنال إلى ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة قد يكون لها تأثير على سباق اللقب.
