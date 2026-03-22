ميكيل أرتيتا يدافع عن قراره بإشراك كيبا أريزابالاغا أساسيًا بدلاً من ديفيد رايا بعد الهزيمة في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي

مع اقتراب سلسلة مباريات حاسمة في كل من البطولات المحلية والأوروبية، يتمثل التحدي المباشر في ضمان ألا تؤدي خيبة الأمل في نهائي الكأس إلى إخفاق مسيرتهم بأكملها. ويؤمن المدرب إيمانًا راسخًا بأن فريقه يمتلك القوة الذهنية اللازمة للتعافي سريعًا من النكسة التي تعرض لها في ويمبلي. وفي تأكيده على مرونة الفريق، صرح أرتيتا قائلاً: "لقد خضنا 50 مباراة قبل اليوم... في كل مرة نتعادل أو نخسر، علينا أن نثبت أنفسنا، وعلينا أن نعيد الكرة من جديد. لدينا تاريخ حديث عن كيفية استجابة هذا الفريق في مثل هذه اللحظات. حسناً، خاصةً لكي ننظر إلى الأمر من منظور معين. سنستخدم ذلك كحافز قوي. سنحقق الطاقة بالطريقة الصحيحة. سنتجاوز الألم وخيبة الأمل، فهذا جزء من كرة القدم."