ميكيل أرتيتا أدار ظهره لبيب جوارديولا وأرسين فينجر ليتبنى أسلوب ديفيد مويس في كرة القدم في أرسنال

أرتاتا شخصية فريدة من نوعها، حيث أن حياته كلاعب تبدو منفصلة تمامًا عن حياته كمدرب. في شبابه، كان بمثابة لاعب متنقل بين الأندية الشهيرة، حيث بدأ في برشلونة (ولكنه لم يلعب أبدًا معها)، وقضى فترة على سبيل الإعارة في باريس سان جيرمان إلى جانب رونالدينيو وموريسيو بوكيتينو وجاي جاي أوكوشا وغيرهم، ثم انضم إلى رينجرز عندما كان كرة القدم الاسكتلندية لا تزال قوة في أوروبا، ثم عاد إلى وطنه ليلعب مع ريال سوسيداد.

لكن أرتاتا لم يحظَ بفرصة اللعب في نادي طفولته، لذا انضم إلى إيفرتون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في منتصف موسم 2004-05 الذي احتل فيه التوفيز المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتاتا عند مغادرته سان سيباستيان: "أنا حزين لمغادرة ريال سوسيداد. ذهبت إلى هناك وأنا مليء بالأمل، لكن من الواضح أن المدرب لا يعتمد عليّ ولا يمكنني السماح باستمرار هذا الوضع". "لم ألعب جيدًا في بداية الموسم، لكن منذ ذلك الحين لم تُمنح لي أي فرصة. لا أشعر بالارتياح لأخذ المال دون أن ألعب كرة القدم، وآمل أن يمنحني الانتقال إلى إيفرتون هذه الفرصة".

لكن خسارة لا ريال كانت مكسبًا لإيفرتون، وسرعان ما أصبح أرتاتا بطلًا في جوديسون بارك. في عام 2025، تحدث مويس بحب عن تربية أرتاتا وكيف شكلت شخصيته.

قال مويس: "كان ميكيل ذكيًا في تفكيره الكروي [كلاعب]. كان يعرف أيضًا كيف يريد أن يلعب. لقد تربى تربية جيدة جدًا إذا نظرنا إلى الأندية التي بدأ فيها، وفتراته في باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال سوسيداد. كانت لديه فرصة حقيقية قبل أن يأتي وينتقل إلى غلاسكو رينجرز ثم يأتي إلى هنا [إيفرتون].

لقد كان في الواقع في العديد من الأندية، العديد من الأندية الجيدة حقًا، ذات التجهيزات الجيدة. كان ميكيل يشكو قليلاً في بعض الأحيان. وهذا في بعض الأحيان يكون علامة جيدة أيضًا. كان يريد أن يتم القيام بالأمور بشكل صحيح، كان يريد أن يتم القيام بها بشكل جيد، كان يريد أن يلعب الفريق بشكل أفضل.

"لكنه كان لاعبًا جيدًا بالنسبة لنا. قائد رائع، لاعب رائع. كان توقيعًا رائعًا حقًا في ذلك الوقت".