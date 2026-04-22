"ريان شرقي أفضل من يامال.. إنه قادر على فعل كل شيء!"

غادر كل من ميكوتادزي وشرقي صفوف ليون في ظروف مختلفة، حيث اعترف المهاجم الجورجي بأن رحيله عن الفريق الفرنسي كان "ذكرى مؤلمة" بعد عام واحد فقط. ومع ذلك، فقد استعاد مستواه المعهود في إسبانيا، مسجلًا 11 هدفًا في 36 مباراة ليساعد فياريال على تأمين مركز قوي في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثالث حاليًا. وفي غضون ذلك، تألق شرقي بشكل لافت في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله الصيفي من ليون، حيث سجل أربعة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في 27 مباراة. ويلعب النجم الفرنسي دورًا رئيسيًا في مساعي السيتي لحصد اللقب، ومن المتوقع أن يشارك مجددًا في المواجهة المرتقبة أمام بيرنلي منتصف الأسبوع.