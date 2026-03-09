Getty Images
ميكا ريتشاردز يحذر أرسنال "لم تفوزوا بأي شيء بعد" لكنه يعتقد أن الغانرز هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا
التوقعات ترتفع في الإمارات
يقدم فريق آرسنال أداءً رائعًا هذا الموسم، حيث أثبت نفسه كقوة لا تقهر على الصعيدين المحلي والقاري، مستفيدًا من الزخم الذي يولده دفاعه القوي الشهير وكفاءته القاتلة في الكرات الثابتة. وقد أثار هذا التقدم المهيب نحو الفوز باللقب ضجة كبيرة بين مشجعي الإمارات، حيث يحلم العديد من المشجعين بالفعل بفوز تاريخي بأربعة ألقاب. ومع اقتراب نهاية الموسم وارتفاع التوقعات، تدخل نجم مانشستر سيتي السابق ميكا ريتشاردز لتقديم تقييم واقعي لتقدم الفريق.
ريتشاردز يصدر تحذيراً لشمال لندن
في حديثه في بودكاست "The Rest is Football"، حرص ريتشاردز على موازنة ثنائه بتذكير بالضغوط التي تنتظر الفريق، قائلاً: "كل ما أود قوله – ولا أريد أن أكون متشائماً – هو أنهم لم يفوزوا بأي شيء بعد. من حيث النتائج، كانوا مثاليين إلى حد كبير، ولكن من حيث أسلوب اللعب، فإنهم يسجلون الكثير من الأهداف من الكرات الثابتة والأهداف الذاتية. لا أعتقد أنه من الخطأ أن ينتقد الناس ذلك، لكنني لا أعتقد أيضًا أنه من الصواب أن يكون الناس سلبيين ويقولوا إن أرسنال لا يلعب كرة قدم جيدة. الهدف في نهاية الموسم هو الفوز بالدوري، فمن يهتم بكيفية تحقيق ذلك؟"
دوري أبطال أوروبا مقابل الصراع المحلي
في حين انتقد البعض النهج البراغماتي الذي يتبعه فريق الغانرز، بما في ذلك المدرب السابق لنيوكاسل آلان بارديو الذي ادعى أنه "لا يوجد شيء جميل" في أدائهم الأخير، يعتقد ريتشاردز أن الساحة الأوروبية ستناسب أرتاتا بشكل أفضل. وجادل بأن الترتيب التكتيكي للعمالقة القاريين سيلعب لصالح أرسنال أكثر من تكتيكات "الكتلة المنخفضة" التي غالبًا ما تستخدمها فرق الدوري الإنجليزي الممتاز اليائسة التي تسعى إلى انتزاع نقطة.
وأوضح ريتشاردز سبب اختياره لهم كمرشحين للفوز، قائلاً: "إنهم يتصدرون الدوري الإنجليزي الممتاز وأعتقد أن أرسنال هو المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا لأنني أعتقد أن ذلك يناسبهم أكثر من المباريات المحلية. في دوري أبطال أوروبا، قد تكون المباريات أكثر إثارة، بينما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلجأ الجميع إلى التكتل الدفاعي ضدهم".
طريق أرسنال إلى النهائي
من المؤكد أن القرعة كانت مواتية لفريق شمال لندن، حيث تجنب العديد من الفرق القوية في مجموعته. سيواجه أرسنال باير ليفركوزن في دور الـ16، وإذا نجح في التقدم، فسيجد نفسه بعيدًا عن الجانب الذي يضم فرقًا أوروبية كبرى مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ وحامل اللقب باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى ثلاثة منافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز هم تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول.
سيشهد عالم كرة القدم قريبًا ما إذا كانت توقعات ريتشاردز صحيحة. كان أداء الغانرز خاليًا من الأخطاء، ولكن كما حذر قائد مانشستر سيتي السابق، فإن كتب التاريخ لا تتذكر سوى الفائزين. يمتلك فريق أرتاتا المنصة والقرعة والزخم؛ والآن عليه أن يثبت أنه يمتلك الميزة الحاسمة لضمان ألا ينهي الموسم خالي الوفاض.
