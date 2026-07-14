المثير للدهشة أن ميسي رغم خوضه 205 مباريات دولية مع منتخب بلاده لم يسبق له اللعب ضد المنتخب الإنجليزي طوال مسيرته. لكن هذه الحقيقة ستتغير يوم الأربعاء في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وعن هذه المواجهة المنتظرة تحدث ميسي للصحفيين عقب الفوز على سويسرا في ربع النهائي قائلاً: "اللعب ضد إنجلترا أمر مميز دائمًا لأنهم قوة كروية كبرى والمباريات أمام الكبار لها طابع خاص. وعلى المستوى الشخصي هذه المرة الأولى التي أواجههم فيها فقد لعبت ضد الجميع تقريبًا باستثناء إنجلترا ولذلك سيكون الأمر رائعًا".

لكن هذه المواجهة تمثل لميسي أكثر من مجرد "فرصة رائعة" فهي لحظة مثالية غير متوقعة لتدوين اسمه في واحدة من أكثر الصراعات الكروية شهرة وإثارة للجدل في تاريخ اللعبة.

لقد سار ميسي على خطى مارادونا في العديد من المحطات وتفوق عليه في أخرى. وقبل أن يعانق الكأس الذهبية بأداء أسطوري في مونديال قطر 2022 قاد الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا في ملعب ماراكانا الشهير معقل غريمهم التقليدي المنتخب البرازيلي. ومع ذلك فإن تحقيق فوز مونديالي على حساب إنجلترا سيكون له طعم مختلف وإنجاز لا ينسى.



