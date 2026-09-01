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علي رفعت

ميسي ورونالدو ضحايا: أكثر من مجرد مشاغب.. البليهي "براند" استفزاز الأساطير!

فقرات ومقالات
الهلال
دوري روشن السعودي
علي البليهي

تحول علي البليهي من مجرد مدافع صلب في صفوف الهلال إلى علامة مسجلة في عالم الحرب النفسية، بعدما أسقط كبار أساطير كرة القدم في فخ الاستفزاز، ليصنع لنفسه هالة استثنائية تجاوزت حدود الملاعب المحلية إلى العالمية.

لم يكن إعلان نادي الهلال عن نهاية رحلة مدافعه التاريخي علي البليهي مجرد خبر عادي لرحيل لاعب عن صفوف فريقه، بل كان إيذانًا بإسدال الستار على واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل في تاريخ الكرة السعودية والآسيوية.

فالبليهي لم يكتفِ بكونه عنصرًا أساسيًا في حصد الألقاب، بل نجح عبر سنوات طويلة في تحويل أسلوبه الدفاعي الممزوج بالشغب الذهني إلى علامة تجارية خاصة به، سلاحها الأساسي تشتيت تركيز كبار المهاجمين وإخراجهم عن طورهم، حتى بات اسمه مقترنًا بالمواجهات الأكثر توترًا واشتعالًا أمام ألمع نجوم الساحرة المستديرة.


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  • الوقوف في وجه البرغوث

    بدأت شهرة البليهي تأخذ أبعادًا عالمية واسعة النطاق خلال نهائيات كأس العالم في قطر، وتحديدًا في تلك المواجهة التاريخية التي قلبت فيها السعودية الطاولة على الأرجنتين.

    وقتها توجه المدافع السعودي مباشرة نحو ليونيل ميسي عقب تسجيل هدف التقدم، وربت على ظهره بحماس مفرط ونظرات حادة ليطلق عبارته الشهيرة: "لن تفوزوا علينا اليوم"، في مشهد حبس أنفاس الملايين وأظهر شجاعة نادرة في مقارعة أفضل لاعب في التاريخ، ليجبر ميسي على الدخول في سجال ذهني غير متوقع، مؤكدًا أن الجرأة هي بوابته الأولى لكسر هيبة الكبار.


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  • كابوس الدون المستمر

    امتدت فصول الرواية لتصل إلى الغريم التقليدي للنصر، حيث خاض البليهي معارك كروية طاحنة مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتمكن في أكثر من ديربي ومواجهة حاسمة من فرض رقابة نفسية خانقة على الدون.

    واستغل كل توقف للاشتباك اللفظي واستدراج النجم العالمي إلى مناطق الغضب، وهو ما تجلى بوضوح في مباراة كأس السوبر حين فقد رونالدو أعصابه تمامًا ونال البطاقة الحمراء بعد احتكاك شهير، ليثبت البليهي مجددًا قدرته الفائقة على تحييد أخطر هدافي العالم وجرهم إلى معاركه المفضلة.


  • معارك طالت نجوم القارات

    لم تقتصر قائمة ضحايا البليهي على ميسي ورونالدو، بل امتدت لتشمل أسماء رنانة أخرى، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والنجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، وحتى نجوم الدوري السعودي مثل المغربي عبد الرزاق حمد الله.

    إذ كان البليهي يعتمد دائمًا على لغة الجسد المستفزة، والابتسامات الساخرة، والاحتكاكات البسيطة خارج إطار الكرة، لجر الخصم إلى معركة شخصية يدفع ثمنها في النهاية بإنذار أو طرد أو فقدان تام للتركيز داخل منطقة الجزاء.


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  • غرس الراية وثقافة التحدي

    إلى جانب معاركه مع النجوم الفرديين، ارتبط اسم البليهي بواحدة من أكثر اللقطات الرمزية رسوخًا في ذاكرة الجماهير، عندما توجه عقب الفوز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا إلى منتصف ملعب الغريم وقام بغرس راية الهلال في قلب العشب.

    تلك اللقطة تحديدًا هي التي تحولت إلى أيقونة لجماهير فريقه وصدمة لمنافسيه، لتلخص فلسفته القائمة على خلق الحافز من رحم التحدي، وتحويل كل مباراة كبرى إلى منصة لفرض السيادة النفسية والرمزية على الخصوم.


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    بيت القصيد

    قد يرى البعض في تصرفات البليهي نوعًا من التهور أو الخروج عن النص، لكن الواقع التكتيكي يثبت أن كل حركة كانت تُنفذ بدقة لخدمة منظومة فريقه وحماية شباكه.

    فالرجل أدرك مبكرًا أن الدفاع في كرة القدم الحديثة لا يعتمد فقط على قطع الكرات والتفوق الفني داخل الملعب، بل على استعمار عقول المهاجمين وإرباك حساباتهم، ليرحل البليهي عن الهلال تاركًا إرثًا من البطولات، وبصمة لا تُنسى لمدافع صنع من المشاغبة سلاحًا فتاكًا لا يجرؤ كثيرون على استخدامه.


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