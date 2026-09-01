ميسي ورونالدو ضحايا: أكثر من مجرد مشاغب.. البليهي "براند" استفزاز الأساطير!

لم يكن إعلان نادي الهلال عن نهاية رحلة مدافعه التاريخي علي البليهي مجرد خبر عادي لرحيل لاعب عن صفوف فريقه، بل كان إيذانًا بإسدال الستار على واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل في تاريخ الكرة السعودية والآسيوية.

فالبليهي لم يكتفِ بكونه عنصرًا أساسيًا في حصد الألقاب، بل نجح عبر سنوات طويلة في تحويل أسلوبه الدفاعي الممزوج بالشغب الذهني إلى علامة تجارية خاصة به، سلاحها الأساسي تشتيت تركيز كبار المهاجمين وإخراجهم عن طورهم، حتى بات اسمه مقترنًا بالمواجهات الأكثر توترًا واشتعالًا أمام ألمع نجوم الساحرة المستديرة.







