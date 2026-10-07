خاص | نجم سابق بالدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من الجمع بين ميسي ونيمار وسواريز بفريق واحد!

هل يجب إتمام الصفقة؟ ليس الجميع مقتنعاً بذلك. فاللعبة المحلية في أمريكا الشمالية تواصل نموها، فهل ينبغي التركيز بشكل أكبر على اكتشاف نجوم المستقبل بدلاً من الانغماس في أيقونات الماضي ؟

وعندما طُلب منه توضيح موقفه بشأن صفقة نجم بارز أخرى لإنتر ميامي، قال هيسلوب، حارس مرمى إف سي دالاس السابق لـGOAL: "لست مقتنعاً بانتقال نيمار إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

"اسمعوا، هناك هالة لا تُصدّق حول ثلاثي MSN. تاريخ لا يُصدّق لمن كان عليه هؤلاء الثلاثة، خاصةً مع برشلونة. لكن نيمار عانى من بعض الإصابات المروّعة. ولا أعتقد أنه قريب حتى من مستوى اللاعب الذي كان عليه في السابق.

"ونظراً لمدى التكلفة التي قد يتكبّدها الدوري الأمريكي للمحترفين فعلاً، لست متأكداً من أن الأمر يستحق المقابل المالي، باستثناء المتعة في رؤية هؤلاء الثلاثة مجتمعين مرة أخرى. ومع ذلك، فإن لويس سواريز أيضاً بدأ يتباطأ. لا يزال مهاجماً مُنهياً للهجمات بشكل لا يُصدّق، لكنني لا أعلم إن كان لا يزال يملك القدرة البدنية ليُحدث التأثير الذي كان يُحدثه في السابق في الدوري الأمريكي للمحترفين أو في أي مكان آخر. وهذا ليس تقليلاً من شأن أحد أفضل المهاجمين الذين شهدتهم هذه اللعبة منذ أجيال.

"والأمر نفسه ينطبق على نيمار. فالزمن يدركنا جميعاً، حتى لو واصل [كريستيانو] رونالدو وميسي إثبات العكس. لذا، من منظور تجاري بحت، ومن منظور مالي، لو كنت المسؤول عن الدوري الأمريكي للمحترفين، فلست متأكداً من أنني أرى فائدة ذلك."