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Neymar Lionel Messi Luis Suarez 2026Getty/GOAL
Chris Burton
ترجمه

خاص | نجم سابق بالدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من الجمع بين ميسي ونيمار وسواريز بفريق واحد!

حصريًا
نيمار
ليونيل ميسي
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي
لويس سواريز
سانتوس إف سي

صفقة محتملة على الأبواب

شرح النجم السابق في الدوري الأمريكي شاكا هيسلوب لـ "جول" لماذا قد لا يكون لمّ شمل ثلاثي "MSN" الذي يضم نيمار وليونيل ميسي ولويس سواريز في إنتر ميامي مفيداً لكرة القدم في أمريكا الشمالية ككل.

ويأتي ذلك بعدما انتشرت الكثير من الشائعات التي تشير إلى أن النجم البرازيلي الكبير قد ينضم إلى اثنين من زملائه السابقين في برشلونة بجنوب فلوريدا عندما يصبح لاعباً حراً.

  • عقد نيمار مع سانتوس يقترب من نهايته

    عقد نيمار مع نادي طفولته سانتوس سينتهي قبل نهاية العام الحالي. وفي سن الـ34، أمامه قرارات كبيرة ليتخذها بشأن خطوته المقبلة، بعدما تسببت الإصابات في مشكلة له في الآونة الأخيرة.

    كما طُرحت تساؤلات حول ما إذا كان الرجل الذي ما زال أغلى لاعب في التاريخ على الإطلاق، بفضل انتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (188 مليون جنيه إسترليني/249 مليون دولار) عام 2017، لا يزال يملك تلك الشرارة الإبداعية التي جعلته يومًا ما ممتعًا للمشاهدة وخطيرًا إلى هذا الحد.

  • Neymar Brazil 2026 World CupGetty

    هل ينضم نيمار إلى ميسي في إنتر ميامي؟

    لم تسر بطولة كأس العالم 2026 وفق ما كان مخططًا له بالنسبة إلى نيمار، بعدما أثار اختياره للمشاركة في تلك البطولة الكثير من الجدل. ومع تقليص كارلو أنشيلوتي للوقت الذي يلعبه، أنهى هدّاف البرازيل التاريخي مسيرته الدولية على نحو متعثر.

    لم يخفت شغفه باللعبة قط، كما أن المهارات والمراوغات التي جعلته يكسب جحافل من المعجبين حول العالم لن تفارقه تمامًا، وهذا يعني أنه قد يبحث بعد عن تحدٍّ جديد وبداية جديدة.

    أما أسطورة الأرجنتين ميسي فمرتبط بعقد في ميامي حتى عام 2028. وقد اعتاد الترحيب بوجوه مألوفة في الولايات المتحدة. أما الجاذبية التسويقية لنيمار في الدوري الأمريكي لكرة القدم فواضحة لدى السير ديفيد بيكهام ورفاقه.

  • هل تبدو صفقة التعاقد مع نيمار منطقية بالنسبة للدوري الأمريكي؟

    هل يجب إتمام الصفقة؟ ليس الجميع مقتنعاً بذلك. فاللعبة المحلية في أمريكا الشمالية تواصل نموها، فهل ينبغي التركيز بشكل أكبر على اكتشاف نجوم المستقبل بدلاً من الانغماس في أيقونات الماضي ؟

    وعندما طُلب منه توضيح موقفه بشأن صفقة نجم بارز أخرى لإنتر ميامي، قال هيسلوب، حارس مرمى إف سي دالاس السابق لـGOAL: "لست مقتنعاً بانتقال نيمار إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

    "اسمعوا، هناك هالة لا تُصدّق حول ثلاثي MSN. تاريخ لا يُصدّق لمن كان عليه هؤلاء الثلاثة، خاصةً مع برشلونة. لكن نيمار عانى من بعض الإصابات المروّعة. ولا أعتقد أنه قريب حتى من مستوى اللاعب الذي كان عليه في السابق.

    "ونظراً لمدى التكلفة التي قد يتكبّدها الدوري الأمريكي للمحترفين فعلاً، لست متأكداً من أن الأمر يستحق المقابل المالي، باستثناء المتعة في رؤية هؤلاء الثلاثة مجتمعين مرة أخرى. ومع ذلك، فإن لويس سواريز أيضاً بدأ يتباطأ. لا يزال مهاجماً مُنهياً للهجمات بشكل لا يُصدّق، لكنني لا أعلم إن كان لا يزال يملك القدرة البدنية ليُحدث التأثير الذي كان يُحدثه في السابق في الدوري الأمريكي للمحترفين أو في أي مكان آخر. وهذا ليس تقليلاً من شأن أحد أفضل المهاجمين الذين شهدتهم هذه اللعبة منذ أجيال.

    "والأمر نفسه ينطبق على نيمار. فالزمن يدركنا جميعاً، حتى لو واصل [كريستيانو] رونالدو وميسي إثبات العكس. لذا، من منظور تجاري بحت، ومن منظور مالي، لو كنت المسؤول عن الدوري الأمريكي للمحترفين، فلست متأكداً من أنني أرى فائدة ذلك."

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  • Luis Suarez Lionel Messi Neymar BarcelonaGetty

    نيمار عمل مع ميسي في برشلونة وباريس سان جيرمان

    لم يكشف نيمار بعد، على الأقل علنًا، عن خططه للمستقبل القريب. وقد يغتنم فرصة العمل مجددًا إلى جانب صديقه المقرّب ميسي، بعدما تقاسم أيضًا الملعب مع الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات في باريس سان جيرمان.

    أما لمّ شمل ثلاثي "MSN"، الذي استحوذ على خيال الجماهير حول العالم، فقد لا يتحقق بغض النظر عمّا سيقرره المعبود البرازيلي، إذ يقترب عقد سواريز في ميامي من نهايته وهو في سن الـ39.

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