ميسي موجود..دعوة مسربة لحفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا تثير الجدل!

أشارت الدعوة المزعومة إلى حفل زفاف سيُقام في 1 أغسطس في «كوينتا دا ريجاليرا»، تلك المزرعة الشهيرة التي تشبه القصر في سينترا. وقد اطلع البرنامج البرتغالي «V+ Fama» على الوثيقة، لكنه شكك بنفسه في صحتها. ثم ثارت الشكوك حول التاريخ والمكان المذكورين.

وفي الوقت نفسه، تنتشر على مواقع إلكترونية مختلفة أسماء ضيوف مزعومين. ومن بين الأسماء المذكورة ميسي، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وريو فرديناند، بينما ترد من عالم الترفيه أسماء مثل ريانا، وجنيفر لوبيز، ودريك، وترافيس سكوت، وفين ديزل.