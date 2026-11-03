أول قائمة في عهد ما بعد ميسي .. لاوتارو مارتينيز وديبالا يغيبان وانضمام ماتانتونو لمعسكر الأرجنتين في نوفمبر

أعلن مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عن قائمة اللاعبين المستدعين للمباراتين الوديتين المقبلتين اللتين سيخوضهما «الألبيسيليستي» خلال فترة التوقف في نوفمبر، وهما أول مباراتين على الإطلاق بعد اعتزال ليونيل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني. وسيلعب «التانجو» في 13 نوفمبر ضد أوروجواي وفي 17 نوفمبر ضد كوستاريكا.
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اللاعبون المستدعون
فيما يلي أسماء اللاعبين الذين تم استدعاؤهم:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (تشيلسي) - خيرونيمو رولي (مانشستر سيتي) - خوان موسو (أتلتيكو مدريد) - سانتياجو بيلتران (ريفر بليت).
خط الدفاع: جونزالو مونتييل (ريفر بليت) - أجوستين غياي (بالميراس) - آرون أنسيلمينو (تشيلسي) - ماريانو ترويلو (بارما) - ليوناردو باليردي (روما) - ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) - فاكوندو ميدينا (باير ليفركوزن) - نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون) - رومان فيجا (زينيت).
خط الوسط: إيزيكيل فيرنانديز (باير ليفركوزن) - مكسيمو بيروني (كومو) - إيزيكيل بالاسيوس (إيبسويتش تاون) - فالنتين باركو (تشيلسي) - أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) - إنزو فيرنانديز (مانشستر سيتي) - نيكو باز (كومو) - ماتياس سولي (روما) - فرانكو ماتانتونو (فيورنتينا).
خط الهجوم: جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد) - جيانلوكا بريستياني (بينفيكا) - تياجو ألمادا (ريفر بليت) - خوان خوسيه لوبيز (بالميراس) - سانتياجو كاسترو (روما) - خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد).
أبرز الغائبين
لم يُدرج قائد إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيز، الذي لا يزال مصابًا، في قائمة اللاعبين المستدعين، إذ سيتعافى في ميلانو استعدادًا لاستئناف الدوري، شأنه شأن باولو ديبالا لاعب روما، الذي يغيب هو الآخر حاليًا بسبب الإصابة. أما لاعب آخر من روما، وهو ناهويل مولينا، فلم يتم استدعاؤه لأسباب فنية.
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