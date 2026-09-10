ميسي الصغير يخطف القلوب: العثور على كنز كروي في مانشستر يونايتد.. واحذروا فـ"إغراءات برشلونة عديدة"!

على مر تاريخ كرة القدم، شاهدنا الكثير من "المواهب" الرائعة؛ بل أننا كُنا نتعرض لحيرة شديدة، عندما نختار اللاعب الأفضل في جيلٍ ما.

لكن مع الأسف الشديد؛ "المواهب الكروية" قلت تدريجيًا من جيلٍ إلى آخر، حتى أصبحت تعد على أصابع اليد الواحدة حاليًا.

لذا.. عندما نسمع الآن عن لاعب شاب "موهوب"، أو نشاهد إبداعاته فوق أرضية الملعب، فإننا نضع عليه تطلعات كبيرة للغاية؛ من أجل حمل راية المتعة والجمال، في عالم الساحرة المستديرة.

وآخر الأسماء التي لفتت الانتباه بشدة مؤخرًا؛ هو النجم الإنجليزي الصغير جي جي جابرييل، صاحب الـ15 عامًا فقط.

جابرييل يلعب في صفوف الفئات السنية للعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ حيث ظهر أسطورة النادي وسفيره ريان جيجز للحديث عنه، خلال الساعات القليلة الماضية.

جيجز قام في تصريحات مع برنامج "The Debrief"، بوصف جابرييل بـ"الموهبة الاستثنائية"؛ مطالبًا مانشستر يونايتد بالحفاظ عليه، ومنحه فرصة الظهور الرسمي مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بخصوص "الموهبة" الإنجليزية جي جي جابرييل..