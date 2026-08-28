لعب مع ميسي .. إنتر ميامي يعين نجم الأرجنتين السابق لتدريب الفريق

تحرّك إنتر ميامي بشكل حاسم لوقف تراجعه الأخير من خلال تعيين الجناح السابق لفالنسيا وإنتر كيلي جونزاليس مدرباً جديداً للفريق.

وأعلن النادي هذه الخطوة يوم الخميس، مؤكداً أن جونزاليس سيخلف هويوس، الذي كان يقود الفريق بصفة دائمة بعد فترة مؤقتة ناجحة. ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه إنتر ميامي من تراجع في المستوى، إذ يمرّ حالياً بسلسلة من خمس مباريات متتالية دون فوز.

وأصدر النادي بياناً رسمياً لتوضيح فترة الانتقال، مشيراً إلى أن المدرب الجديد ليس جاهزاً بعد لتولي مكانه على خط التماس. وجاء في البيان: «أعلن نادي إنتر ميامي اليوم أنه توصّل إلى اتفاق مع كريستيان ألبرتو "كيلي" جونزاليس ليصبح المدرب الجديد للفريق الأول للنادي».

وأضاف البيان: «سيتولى جونزاليس مهامه رسمياً بمجرد حصوله على تصاريح العمل اللازمة. وسيستمر جييرمو هويوس في قيادة الفريق مؤقتاً حتى وصول المدرب الجديد وطاقمه الفني».



