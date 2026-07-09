لا تفز بكأس العالم يا ميسي .. بطولة مشبوهة ستلوث تاريخك بمساعدة "نيجريرا" ومارادونا شهد على "سرقتك" في 2014

إنها الجملة التي انتشرت بسرعة فائقة عقب مباراة مصر والأرجنتين، وذلك بسبب وصول البعض إلى إقصى مراحل الغضب والتعجب من الطريقة التي يُعامل بها فريقه في أغلب مباريات المسابقة حتى الآن.

لو عدنا إلى المشهد الأول لميسي في كأس العالم 2026، سنجد أنه استحق الحصول على بطاقة حمراء، بسبب تدخله العنيف على عيسى ماندي مدافع منتخب الجزائر، والجميع يعرف أنه لو كان أي لاعب آخر ارتكب نفس الخطأ لتم طرده من الملعب.

هذا حدث بالفعل! فولارين بالوجان فعل ذلك أمام البوسنة، وتلقى البطاقة الحمراء على أرض الملعب، قبل أن يقوم الفيفا بإلغاء الطرد في واحد من أكثر المشاهد الهزلية في تاريخ كأس العالم منذ ظهوره.

الأمور واضحة .. يبدو أن علاقة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كانت سببًا في رفع الطرد عن بالوجن، ولكن لا بأس .. أمريكا خرجت على كل حال من بلجيكا.

واستمر الجدل أمام النمسا بدرجة أقل، قبل أن تصل الأمور إلى ذروتها في دور الـ16 ضد مصر بعد عبور كاب فيردي، وإن كان ميسي قد تعرض لهجوم عنيف ضد كاب فيردي بسبب محاولة "التحايل" ولعب ركلة حرة بطريقة غير قانونية.





وبالحديث عن لقاء مصر يمكننا التطرق إلى عدة أمور، مثل الهدف الملغي لمصطفى زيكو وعدم اتساقه مع لقطة عرقلة خوليان ألفاريز لمحمد صلاح قبل الهدث الثالث للأرجنتين، بالإضافة إلى اعتداء ناهيل مولينا بالضرب على إمام عاشور دون أي تدخل من الحكم!

ربما ظهرت بعض المشاكل في مونديال قطر 2022 التي حصلت عليه الأرجنتين، وبالتحديد في مباراة هولندا ولمس ميسي للكرة بيديه دون احتساب بطاقة صفراء ضده، ولكن هذه المرة الأمور تفاقمت بشكل غير مسبوق.