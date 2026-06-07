"إهانة أمريكية مقصودة" والترويج لمجاملات ميسي قبل كأس العالم 2026 بدأ .. الأرجنتين تصنع الحدث أمام هندوراس ولاوتارو مارتينيز عاد لينتقم

استهل المنتخب الأرجنتيني وديات ما قبل كأس العالم 2026 بفوز سهل أمام هندوراس بثنائية نظيفة، في مدينة تكساس الأمريكية، فجر اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

ثنائية التانجو سجلها لاوتارو مارتينيز من ضربة جزاء وجوليانو سيميوني في الدقيقتين 37 و54 من عمر المباراة الودية.









اللقاء شهد غياب ليونيل ميسي مكتفيًا بالجلوس على مقاعد البدلاء، في ظل عدم جاهزيته بنسبة 100% على إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في إنتر ميامي، مع تفضيل ليونيل سكالوني عدم المجازفة به.

لكن هذا لا يمنع أن الودية شهدت بعض الأحداث المثيرة للجدل والانتباه على مدار الـ90 دقيقة، نستعرضها في السطور التالية..