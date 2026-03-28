Messi Argentina GFXGetty/GOAL
علي رفعت

ميسي والمونديال السادس: اتركوه يرحل بسلام ورونالدو ليس دافعًا.. فقد سُلِّمت الراية ورُفعت الأقلام!

لا يجب أن يلعب ميسي كأس العالم.. مجرد رأي شخصي ولكن..

تسيطر حالة من الغموض والقلق على الشارع الرياضي الأرجنتيني والعالمي بعد التصريحات الأخيرة لمدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، والتي ترك فيها الباب مفتوحًا على مصرعيه للاحتمالات كافة بشأن مشاركة القائد ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم 2026. 

وأكد سكالوني، عقب فوز التانجو الصعب على موريتانيا في مباراة ودية، أن القرار النهائي يعود لليو وحده، بناءً على حالته البدنية والذهنية، مشددًا على أن الجهاز الفني لن يمارس أي ضغط عليه. 

ومع اقتراب المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، يظل السؤال: هل يشارك ميسي للمرة السادسة؟


  • لم يعد مدينًا لأحد بأي شيء


    كعاشق متيم بفن ليونيل ميسي، لا أجد حرجًا في القول إن هذه الحالة المستمرة من الترقب والمطالبة بظهوره المونديالي السادس تبدو عبثية ومجحفة في حق رجل قدم لكرة القدم ما لم يقدمه غيره.

    يجب أن نتوقف قليلاً ونواجه الحقيقة، فليونيل ميسي لا يدين لأي شخص، ولا لأي جهة، بأي شيء إضافي.

    لقد دفع البرغوث كل فواتيره، سدد كل التزاماته تجاه اللعبة وتجاه بلاده، وبأكثر الطرق دراماتيكية وجمالاً في لوسيل قبل ثلاثة أعوام وعدة أشهر.

    المشاركة في مونديال 2026 لن تضيف ذرة واحدة لتاريخه الذي اكتمل تمامًا، كما أنها لن تقلل من شأنه لو غاب.

    مسيرة ليو تُقاس بالإنجازات الجماعية والفردية التي حطم فيها كل الأرقام، وجاء كأس العالم في قطر كالكريزة التي زركشت كعكة تاريخه الأسطوري.

    لذا، فإن المطالبة بيبذل ذرة عرق إضافية من أجل المنتخب الأرجنتيني تبدو غطرسة وجحودًا لما قدمه، لقد حان الوقت لكي يسلم الراية للأجيال الشابة التي تنتظر فرصة القيادة.


    المعاناة لا تليق بالأسطورة


    من المؤلم حقًا لي كمشجع قضى سنوات طويلة يتابع سحر ليو أن أراه اليوم يعاني في بعض فترات اللعب بسبب ضريبة التقدم في السن الحتمية.

    لست متحمسًا على الإطلاق لرؤية أعظم من لمس الكرة وهو يبدو عاجزًا أمام مدافعين أقل منه شأنًا بكثير يتجاوزونه بسهولة أو يقطعون منه الكرة بسبب فارق السرعة والجهد البدني.

    هذه المشاهد تخدش الصورة الذهنية الأسطورية التي تشكلت في عقولنا وقلوبنا، نحن نريد أن نتذكر ميسي الذي كان يراوغ نصف الفريق الخصم بلمحة واحدة، وليس ميسي الذي يحاول اللحاق بظله في سباقات سرعة لا ترحم.

    المدافعون في الوقت الحالي فقدوا رهبتهم السابقة أمام ميسي لأن لغة الجسد وقدرة التحمل لم تعد كما كانت في عهده الذهبي الخالد.

    رؤية ميسي يحاول القيام بانطلاقة سريعة ويفشل فيها هي لحظة حزينة ومؤلمة لكل محب حقيقي لكرة القدم، فلا أريد له أن يتحول إلى مجرد اسم كبير في الملعب يشارك لمجرد التواجد الشرفي بل أريده أن يظل ذلك الساحر في ذاكرتنا.

    إذا كان جسده يرسل له إشارات التعب الواضحة فمن الأفضل له ولنا أن يكون متفرجًا يحضر المباريات كرمز خالد يستمتع بما صنعه لبلاده وللعالم أجمع دون أن يتعرض لمضايقات بدنية تجعله يبدو ضعيفًا.


  • صراع وهمي مع رونالدو ومنافسة محسومة


    هناك وجهة نظر تحاول دفع ميسي للمشاركة في المونديال السادس لمجرد منافسة كريستيانو رونالدو الذي يسعى لتحقيق نفس الرقم القياسي في عدد المشاركات المونديالية.

    هذا المنطق مغلوط تمامًا ولا يجب أن يشكل أي نوع من أنواع الضغط النفسي على ميسي، فلا توجد مقارنة هنا ولا حاجة لمنافسة انتهت فعليًا على أرض الواقع وبشهادة الأرقام والبطولات الكبرى التي حسمت هوية الأفضل في التاريخ.

    رونالدو عظيم وميسي عظيم لكن ليو حسم كل النقاشات باكتساحه للألقاب الممكنة كافة بما في ذلك الكأس الذهبية الغالية التي كانت العقدة الوحيدة في مسيرته الطويلة.

    ميسي فاز بالمونديال وهو في قمة تأثيره الفني والقيادي كأفضل لاعب وهداف ومحرك للفريق الأرجنتيني في البطولة برمتها.

    بينما يسعى رونالدو خلف أرقام شخصية وإنجازات جماعية لم يحققها بعد في تاريخه المونديالي الممتد.

    دوافع ميسي انتهت تمامًا عند منصة التتويج في قطر ولذلك لا يجب أن ينجرف خلف مقارنات لا تضيف له شيئًا ولا تنقص منه ذرة واحدة من عظمته التاريخية التي لا تمس.


    بيت القصيد


    أعظم تكريم يمكن أن نقدمه لليونيل ميسي اليوم ليس بالضغط عليه للمشاركة في مونديال آخر، بل بتركه يختار الرحيل بسلام.

    لقد حمل المنتخب الأرجنتيني على كتفيه لسنوات طويلة، وأعطاهم كل شيء، وحان الوقت لكي يجلس في المدرجات، مبتسمًا، بقميص التانجو، ويشاهد تلاميذه وهم يحاولون الدفاع عن اللقب الذي جلبه لهم.

    ميسي يستحق أن يكون متفرجًا بامتياز، فقد سُلِّمت الراية ورُفعت أقلام كتابة التاريخ وانتهت الحكاية بأفضل طريقة ممكنة.