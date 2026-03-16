ميسي في تشيلسي؟! «البلوز» يسرعون خططهم للتعاقد مع الشاب رايان وسط اهتمام من بايرن ميونيخ وبرشلونة وباريس سان جيرمان

اتخذ تشيلسي خطوة لتعزيز سيطرته طويلة الأمد على النجم الشاب ميسي، في أعقاب موجة من الاهتمام من قبل أقوى الأندية في العالم. ووفقًا لتقرير صادر عن موقع TEAMtalk، فإن الجناح البالغ من العمر 18 عامًا - والذي يتطور حاليًا ضمن هيكل "بلو كو" متعدد الأندية - يخضع لمراقبة دقيقة من قبل العديد من الأندية الكبرى في القارة. وكان اللاعب المولود في باريس، الذي انضم إلى النادي قادماً من ديجون في عام 2024، يقضي الموسم الحالي معاراً إلى نادي نيوم في السعودية. ومع ذلك، فإن تطوره السريع لفت انتباه أندية مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة وباريس سان جيرمان، مما دفع تشيلسي إلى إعادة تقييم مستقبله القريب لمنع أي محاولة محتملة لانتزاعه.