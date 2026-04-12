زهيرة عادل

توقفوا عن محاكمته بأحكام ميسي ورونالدو .. نيمار أمام أتلتيكو مينيرو "أنا نجم لا غنى عني حتى وإن كنت سيئًا"!

ماذا قدم نيمار في فوز سانتوس أمام أتلتيكو مينيرو 1-0؟

بعد الغياب الأسبوع الماضي أمام فلامنجو، عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا ليقود سانتوس نحو الفوز أمام أتلتيكو مينيرو، بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ11 من الدوري البرازيلي.

هدف المباراة الوحيد سجله مويسيس بعد نزوله كبديل بسبع دقائق فقط، تحديدًا في الدقيقة 63، بعد تمريرة حاسمة من زميله جابرييل باربوسا.

وبفضله، ارتفع رصيد سانتوس إلى النقطة الـ13 محتلًا المركز الـ14 في جدول الترتيب، معطلًا أتلتيكو مينيرو صاحب الـ14 نقطة في المركز السادس.

ولتخصيص الحديث أكثر عن ليلة نيمار دا سيلفا، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • بين ضياع زملائه لجهده وافتقاده لدقة التسديد

    قدم سانتوس بشكل عام واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الجاري، ولم يشذ نيمار عن ذلك، وإن كان عابه بعض الجوانب..

    خلق نيمار فرصتين لزملائه، لم ينجحوا في ترجمتها لأهداف، بخلاف التمريرات في مناطق الخطورة التي لم تكتمل في كل مرة، سواء لعدم الربط بينه وبين زملائه أو لتدخل دفاع أتلتيكو مينيرو في التوقيت المناسب.


    تلك الحالة أظهرت صاحب الـ34 عامًا مستاءً في غالبية أحداث المباراة، فتارةً يوجه عبارات غاضبة لزملائه، وتارةً أخرى يكتفي بإشارات غاضبة أو نظرة تقول الكثير.



    لكن بقدر استيائه من زملائه، لإهدار تمريراته السريعة في مناطق الخطورة برعونة اللمسة الأخيرة، بقدر ما عابه "عدم دقة التسديد"..

    سدد نيمار خمس تسديدات في مواجهة الليلة، منها 4 من داخل منطقة الجزاء، أي من مسافات قريبة، لم يفلح في التسجيل من أي منها، بل لم تكن أي منها على المرمى بالأساس.



  • نيمار النجم الذي لا غنى عنه

    حضوره في الملعب = ضمان الفوز بنسبة تتخطى الـ50%.

    غيابه = ضمان الخسارة بنسبة 100%.

    تلك المعادلة البسيطة تلخص حال سانتوس مع نيمار منذ بداية الموسم الجاري من الدوري البرازيلي، فحتى وإن غاب صاحب الـ34 عامًا لا يسجل في كل مباراة أو يصنع، فتأثيره على زملائه حاضر.

    نيمار غاب عن ست مباريات لسانتوس منذ بداية الموسم الجاري من الدوري البرازيلي، هُزم في ثلاث وتعادل في مثلهم.

    فيما شارك "ناي" في خمس مباريات، انتصر سانتوس في ثلاث منها، وتعادل في لقاء وحيد وخسر مثله.

    قُل ما شئت عن جاهزيته البدنية أو مستواه الفني بشكل عام، لكن الأكيد أن حاله كحال غالبية النجوم في عمره، حيث القدرة على التأثير بأقل جهد وبأقصر الطرق الممكنة حتى وإن كان في يوم هو أسوأ لاعب به بالملعب، وهذا ينقلنا للحديث عن أزمته مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للمنتخب البرازيلي..

  • الجمهور يضغط على أنشيلوتي .. ولكن!

    "عليه أن يكون أفضل بدنيًا، إذا أراد المشاركة في كأس العالم، هو في الطريق الصحيح" .. تصريح أطلقه أنشيلوتي بشأن مصير نيمار، ومعه فتح الباب أمام الضغط عليه لضمه بعدما ظن كثيرون أن المهمة مستحيلة.

    بعد لمساته أمام أتلتيكو مينيرو الليلة، حتى وإن لم يصنع أو يسجل أي هدف، ناشد الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المدرب الأيطالي لضم "ناي" لقائمة السيليساو في مونديال 2026.

    على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "لقد رأيت ما يكفي من أداء نيمار، كيف لأحدهم أن يقول إنه ليس لديه مكان في المنتخب؟".

    وعلق آخر: "نيمار قدم الكثير أمام أتلتيكو مينيرو، من كان ينتقده اختفى، من كان يشكك بدأ يعيد النظر. نيمار بمستواه هذا يفرض استدعاءه، فما يقدمه لا نقاش به، يجب أن يكون استدعاؤه مفروغًا منه. هل سيستمرون في الشك أم أدركوا بالفعل أنه حاسم؟".

    بقدر ما علت أصوات الجمهور الداعم لنيمار بعد مواجهة أتلتيكو مينيرو نظير المستوى الفني الذي ظهر به، رغم أنها أول مباراة في الموسم يغيب بها عن تسجيل أو صناعة الأهداف، بقدر ما هناك فئة من الجماهير مؤيدة لقرار أنشيلوتي..

    الجدل هنا عن الفارق بين "نيمار سانتوس" و"ناي البرازيل"، حيث الأول صاحب التمريرات السريعة واللا أنانية، أما الثاني فعلى النقيض.

    أحد المعارضين لضم صاحب الـ34 عامًا للمنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026، كتب: "هذا الرجل مع المنتخب يريد أن يكون النجم الوحيد، يستحوذ على الكرة ولا يمرر حتى لو أُغلقت الطرق أمامه، يبالغ في الابتكار، لكن المنتخب بدونه قادر على تمرير الكرة بسلاسة".

    ناهيك عن "عقلانية" معارضيه، حيث التقييم على المدى الطويل وليس من مباراة واحدة، حيث كتب أحدهم في هذا الشأن: "سيحتاج إلى أن يكون لديه عدة مباريات على هذا المستوى ليتم التفكير في استدعائه. لا فائدة من اللعب جيدًا ضد أتلتيكو ثم الغياب عن مباراتين للحفاظ على اللياقة... ناهيك عن أنه لم يقدم تمريرة حاسمة ولم يسجل هدفًا".

  • بين لغة الأرقام والتأثير الفني

    إن أردت الفصل في هذا الجدل الجماهيري، فلغة الأرقام ستجعلك في كفة معارضي ضمه للمنتخب البرازيلي، حيث سدد 5 تسديدات، لم تكن أي منها على المرمى، فشل في 5 مراوغات من أصل 7.

    خسر نيمار كذلك 50% تقريبًا من الثنائيات، بجانب فقد الكرة 24 مرة، لكنه كان أكثر لاعبي فريقه تمريرًا للكرة في الثلث الأخير من ملعب الخصم.

    لكن في السنوات الأخيرة، لطالما أثبتت لغة الأرقام أنها ليست عادلة، ولا تعكس حقيقة ما حدث في الملعب بشكل كبير .. هذا تحديدًا ما ينطبق على حالة نيمار.

    في مواجهة ريمو بالجولة التاسعة، تحدثنا عن تأثير نيمار في نقل هجمات فريقه لمناطق خطورة الخصم حتى ولو لم يكن في أفضل حالاته، الأمر ذاته تكرر الليلة أمام أتلتيكو مينيرو.

    وجهة نظر معارضي نيمار لا تزال تنظر له وكأنه ابن العشرينات، القادر على صناعة كل شيء دائمًا، وإن لم يفعل فهو "الأسوأ"، دون مراعاة لعامل العمر؛ نعم عمره لم يصل للثنائي ليونيل ميسي (38) وكريستيانو رونالدو 41)، إلا أن الثنائي الأخير لم يتعرض لكم الإصابات التي عانى منها البرازيلي.

    "المنطق" يقول إن ما يقدمه نيمار قد يفيد المنتخب البرازيلي في بعض الأحيان، هو ليس باللاعب الذي يستحق مكان "أساسي" في السيليساو"، لكن وجوده احتياطيًا قد يفيد في بعض الظروف، هكذا من الأولى أن يدور الحوار بينه وبين كارلو أنشيلوتي، فالاتفاق على دور محدد للاعب قد يحسم هذا الجدل تمامًا.