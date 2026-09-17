هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
MessiGoal Only \ GFX
علي سمير

ميسي يرسم طريق الهروب لرونالدو .. أسقط كروز أزول برأسية "نهائي الأبطال" وابنه لا يطيق رائحته في ليلة التتويج!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي ضد كروز آزول
إنتر ميامي
كروز آزول
كأس البطولة
كريستيانو رونالدو
النصر

لقب آخر يُضاف لخزائن النجم الأرجنتيني

بعد سلسلة من النحس والنتائج السلبية على مستوى الدوري الأمريكي، تذوق ليونيل ميسي وإنتر ميامي طعم الفرحة من جديد، في ليلة تاريخية بكأس الأبطال 2026.

ميسي أضاف لقبًا جديدًا لمسيرته، بعدما ساعد فريقه على الفوز بنتيجة 2/0 على خصمه المكسيكي كروز أزول، في المباراة النهائية التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، لتحديد الفائز بالمسابقة.

الهدف الأول كان عن طريق ميسي في الدقيقة 24، ليجعل الطريق مفتوحًا أمام إنتر ميامي لتحقيق الفوز على الفريق المنافس، قبل أن يضيف كاسيميرو هدف الاطمئنان في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

ليلة تاريخية مثل الكثير من الليالي التي عاشها النجم الأرجنتيني، بطولة جديدة واحتفال آخر .. ولكن كيف حدث كل ذلك؟


  • Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport

    ميسي .. مصدر السعادة في ميامي

    منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، كل شيء أصبح يتمحور حوله، الأهداف الهامة والتمريرات الحاسمة، وكل مرة يحتاج فيها الفريق لمجهود استثنائي تجد صاحب الـ39 سنة يظهر ويفعل المطلوب، تمامًا مثلما قدم في رحلته مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، مع استثناء فترته الصعبة في باريس سان جيرمان.

    إنتر ميامي يفوز في مباراة نهائية؟ إذن من المنطقي والطبيعي أن نشاهد اسم ليو على لائحة التسجيل، بإحراز الهدف الأول لفريقه وصناعة الثاني، وهذا كان كافيًا لتحقيق الانتصار على كروز أزول.

    الهدف الذي سجله ميسي كان لحظة نادرة للغاية بمسيرته، حيث أحرزه عن طريق كرة رأسية من عرضية تلقاها من زميله وصديقه الأوروجوياني لويس سواريز، ليضع فريقه في المقدمة، في مشهد استخدم ليو رأسه فيه للتسجيل بكل أريحية وتمكن رغم قصر قامته، وبعدها في وقت لاحق من المباراة صنع الثاني لكاسيميرو.

    وعلى الرغم من أن هذا المشهد لا يتكرر كثيرًا، إلا أن صاحب الـ39 سنة سجل 34 هدفًا بالرأس طوال مسيرته الحافلة التي سجل خلالها عدد هائل ومتنوع من الأهداف وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

    نهائي اليوم على وجه التحديد وتسجيل ميسي بالرأس، يعيد لنا هدفه الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في موسم 2008/2009، عندما هز شباك الحارس إدوين فان دير سار بكرة متقنة برأسه، مساهمًا في حصول فريقه على اللقب، مثلما فعل اليوم تمامًا.

    وبجانب هذا الهدف، تألق ميسي بشكل عام في هذه المباراة، وكان كلمة السر في أغلب لقطات الخطورة التي شكلها إنتر ميامي على خصمه، مما يعكس حالة التوهج التي يعيشها ليو في الولايات المتحدة.

    وبعد المباراة حدثت لقطة غريبة، عندما طلب مفوض الدوري الأمريكي دون جرابر، شيئًا ما من ميسي، ولكن الأرجنتيني رفضه في حالة غضب، وسط غموض حول كواليس هذه الواقعة.

    • إعلان
  • Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport

    ليلة الأرقام القياسية وترشيح بيكهام

    مباراة اليوم لم تكن عادية لميسي، حيث وصل من خلالها إلى العديد من الأرقام الهامة وجاءت كالتالي :

    - ميسي أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا في النهائيات بتاريخ كرة القدم بشكل عام "36 هدفًا".

    - الهدف الذي أحرزه اليوم جعل رصيده من الأهداف مع إنتر ميامي يصل إلى الرقم 100 في 115 مناسبة.

    - واصل ميسي تربعه على قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات "49 لقبًا" حيث فاز بـ4 مع إنتر ميامي حتى الآن، ويأتي بعده ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان "44" و داني ألفيش 43.

    وبعد كل ذلك، خرج ديفيد بيكهام أحد كبار ملاك إنتر ميامي، لترشيح ميسي للفوز بالكرة الذهبية، بعد كل ما حققه مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

    وقال بيكهام:"أعتقد أنه عندما تشاهد ما فعله الليلة، وما قدمه في كأس العالم، ستجد أن ترشيحه للكرة الذهبية لم يكن على سبيل الحظ، لقد دخل المونديال وعمره 39 سنة وتمكن من التأثير في البطولة وفي كل مباراة بطريقته الخاصة".

    واستند بيكهام إلى حقيقة تسجيله 8 أهداف وصناعة 4 خلال 8 مباريات في المونديال، وقيادته الأرجنتين للوصول إلى النهائي الذي خسرته بلاده بهدف دون رد أمام إسبانيا، لذلك يؤمن أنه يستحق التواجد كمرشح قوي لتحقيق الكرة الذهبية التاسعة له بمسيرته.

    وفي ظل هذه الليلة السعيدة، ظهر "تشيرو" ابن ميسي في لحظات التتويج، وكأنه لا يطيق رائحة والده بعدما وضع يده عليه أثناء الاحتفال بالحصول على اللقب، وهي لقطة لفتت أنظار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.


  • ronaldoGetty Images

    رسم طريق الهروب لرونالدو

    في الوقت الذي يعيش فيه ميسي فترة من الراحة والاستمتاع بتجربته مع إنتر ميامي، بالإضافة لبعض الإنجازات والكثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة والأرقام القياسية، يعيش منافسه الأبدي كريستيانو رونالدو واحدة من أصعب فتراته بمشواره الكروي.

    جماهير النصر ليست سعيدة بالمستوى الذي يقدمه رونالدو خلال الموسم الجاري 2026/2027، ووصلت القصة إلى أسوأ مراحلها بعد خسارة العالمي 4/0 أمام العين الإماراتي يوم الثلاثاء الماضي، في المرحلة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    الأمر وصل إلى التهكم وهجوم علني من الصحفيين والنقاد، وموجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هؤلاء على حق، لأن رونالدو ليس اللاعب الذي اعتدنا مشاهدته سواء مع ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو يوفنتوس ولفترات طويلة بتجربته مع النصر.

    للمرة الأولى في مسيرة رونالدو، أصبح يُتهم بالتكاسل والاعتماد على غيره من أجل التسجيل، وظهرت مطالب برحيله، بل قال الإعلامي سعود الصرامي إنه قد يرحل في يناير بعدما أصبح "ورقة مُستهلكة" للنصر.

    السعادة والراحة والإنجازات، أمور عاشها ولا يزال يتمتع بها ميسي في تجربته مع إنتر ميامي، الفريق الذي ساعده على شحن طاقته من جديد بعد تجربة صعبة مع باريس سان جيرمان، فهل يسير رونالدو على خطاه؟

    لو أراد رونالدو الانتقال إلى الدوري الأمريكي، سيتهافت الجميع عليه، كواجهة رياضية وتجارية وكنز لأي من الأندية التي تمتلك طموحات عالية في الكرة الأمريكية، لذلك لن يجد مشكلة في العثور على فريق جديد هناك.

    كريستيانو سيهرب من الضغوط، وسيجد طريقة مثالية للوصول إلى الهدف رقم ألف بمسيرته لو انتقل للدوري الأمريكي، بل سيجدد منافسته المباشرة مع ميسي بدوري واحد، فهل يفعلها البرتغالي؟

    رؤية ميسي يحتفل بينما يعاني رونالدو مع النصر مباراة تلو الأخرى، أمر يستحق الاهتمام، لأن ما يحدث حاليًا يجعل طريق الهروب من الضغوط مفتوحًا على مصراعيه لكريستيانو من أجل التمتع بنهاية مريحة لمسيرته التي أوشكت على الانتهاء.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل