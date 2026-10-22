Getty/GOAL
ترجمه
خاص | "ميسي بريء من ذنبه في برشلونة" .. نجم موناكو السابق: أنسو فاتي لا يملك الموهبة الكافية
خريج أكاديمية «لا ماسيا» الأسطورية
باعتباره أحد خريجي أكاديمية «لا ماسيا» الأسطورية في كاتالونيا، انطلق فاتي بقوة على الساحة الكروية عندما خاض أول مباراة رسمية له في سن السادسة عشرة. وكان يُعتبر في ذلك الوقت أكثر اللاعبين الواعدين إثارةً، والوريث المحتمل لتاج ميسي.
وقد استهل مسيرته الاحترافية ببداية مشرقة، مع توقعات بمستقبل واعد. لكن إصابة مؤسفة بتمزق في الغضروف المفصلي خلال موسم 2020-2021 أبعدته عن الملاعب لأكثر من 300 يوم، وأعاقت تقدمه المبكر.
خاض فاتي 51 مباراة مع برشلونة في موسم 2022-23، وسجل أكثر من عشرة أهداف للمرة الأولى، لكنه لم يعد اللاعب نفسه بعد أن تجاوز كابوس الإصابة. تم إعارته إلى برايتون في موسم 2023-24.
لم يُحدث تأثيرًا يذكر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى الموافقة على انتقال آخر عندما تقدم نادي موناكو بعرض. وأكمل فاتي انتقاله الدائم إلى هناك في صيف عام 2026، حيث وقع عقدًا مدته أربع سنوات.
- Getty
ورث فاتي القميص رقم 10 في برشلونة من ميسي
لا يزال اللاعب الذي خاض 10 مباريات دولية مع المنتخب الإسباني يسعى لاستعادة أفضل مستوياته ولياقته البدنية. فهل كان حصوله على القميص رقم 10 الذي كان يرتديه ميسي قبل خمس سنوات أمراً غير مواتٍ لفاتي في نهاية المطاف؟ عندما طُرح هذا السؤال على جريماندي، نجم موناكو السابق — الذي تحدث بدعوة من كازينو «بيتفيكتور» الإلكتروني — قال لموقع «GOAL»: «لسوء الحظ، لم يساعده جسده على تقديم أداء جيد. فقد تعرض للعديد من الإصابات.
«كان لاعباً موهوباً عندما كان شاباً. كنت أتابعه كثيراً لأنني ذهبت لمشاهدته مرات عديدة عندما كان في برشلونة. لا أعتقد أن الضغط هو ما قضى عليه. أعتقد أن جسده لم يساعده على تقديم أداء جيد.
«لا أعتقد أنه يمتلك موهبة [لامين] يامال. لا يزال أقل من هؤلاء اللاعبين الكبار، لكن هذا مؤسف لأنه كان بإمكانه أن يكون لاعباً رائعاً. لا يزال أمامه متسع من الوقت، لكن حتى الآن أعتقد أن أداءه لم يرقَ إلى مستوى توقعاتنا منه عندما كان شاباً.
«لا أعتقد أن الضغط الناجم عن حمل الرقم 10 هو ما يقضي عليه. إنه موهوب، لكنه ليس بمستوى موهبة اللاعبين الكبار».
هل سينضم فاتي إلى نادٍ آخر من النخبة في المستقبل؟
لا يزال فاتي في الثالثة والعشرين من عمره، مما يعني أن الوقت في صالحه عندما يتعلق الأمر باستعادة بريقه المفقود. فهل سيتمكن من العودة إلى قمة كرة القدم العالمية والانضمام إلى نادٍ آخر من النخبة في مرحلة ما؟
ورداً على هذا السؤال، أضاف جريماندي: «أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أنه عليه أن يقدم أداءً جيداً في ناديه في الوقت الحالي، وهو لا يفعل ذلك لأنه لا يلعب. بالنسبة لي، المهم هو أن يستعيد لياقته البدنية وأن يلعب على المدى الطويل في النادي ويسجل الأهداف.
«لكنه لم يفعل ذلك منذ عدة مواسم، لذا فإن الهدف التالي بالنسبة له هو المشاركة في مباراة تلو الأخرى والحفاظ على لياقته البدنية ليرى ما يمكنه فعله. سيسجل الأهداف لأنه يمتلك تلك الموهبة بداخله، لكن حان الوقت الآن للعب لمدة ستة أشهر على المدى الطويل للتأكد من قدرته على تحقيق ذلك».
- Getty
لاعب المنتخب الإسباني يركز على استعادة مستواه ولياقته البدنية
سجل فاتي أول أهدافه في موسم 2026-27 عندما أحرز هدفًا في فوز موناكو على سيسكا صوفيا في دوري أوروبا. ويأمل في أن يُحدث تأثيرًا إيجابيًا في تلك المسابقة مجددًا يوم الخميس عندما يواجه فريق فرايبورج.
قد لا يصل أبدًا إلى المستوى الذي وصل إليه ميسي، لكنه يستحق الكثير من التقدير لقبوله أصعب التحديات مع عمالقة الدوري الإسباني، ورفضه السماح لأي عثرة عرضية في مسيرته بإبعاده تمامًا عن مساره.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا