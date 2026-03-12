"العشر خشبات" وصلوا أمريكا .. ميسي ينطفىء في ليلة سطوع ريال مدريد وناشفيل يبعده خطوة عن مطاردة حلم رونالدو!

بعد ليلة سطع فيها ريال مدريد وسيطر على جميع العناوين بعد فوزه على مانشستر سيتي 3/0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كان على ميسي أن يلعب مباراة أقل كثيرًا في الأهمية مع إنتر ميامي.

الموعد كان مع ذهاب دور الـ16 من كأس أبطال الكونكاكاف أمام فريق ناشفيل، في المواجهة التي أقيمت بالساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وهي مباراة لم تكن تستحق العناء أو المتابعة بسبب ما حدث بها، أو بمعنى أدق "ما لم يحدث من الأساس".

ربما تكون واحدة من أسوأ مباريات إنتر ميامي على الإطلاق منذ انضمام ميسي للفريق الأمريكي، انتهت بالتعادل السلبي دون وجود الكثير من مشاهد الخطورة الحقيقية على مرمى أي من الفريقين.

وبالحديث عن إنتر ميامي تحديدًا، ما شاهدناه يدفعنا لطرح هذا السؤال؟ كيف فاز ميسي بـ3 ألقاب مع هذا الفريق؟