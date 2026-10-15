"هل تقدر على ذلك يا يامال وعمرك 39 سنة؟".. ميسي ليس مغرورًا، وإن ظننته "انتهى" فشاهد ما فعله ضد نيويورك سيتي!

مباراة اليوم كانت دليلًا على دور ميسي المفصلي في نجاحات إنتر ميامي الأخيرة، فمنذ وصوله إلى الفريق، تمكن معه من الوصول إلى المرحلة الفاصلة من الدوري الأمريكي لتحديد الفائز بالبطولة، فقد ضمن التأهل بعد ارتفاع رصيده إلى 52 نقطة، ليتخلص من منافسيه إف سي سينسيناتي ونيويورك ريد بولز.
وستكون هذه المشاركة هي الثالثة لميسي بتلك المرحلة خلال 3 مواسم لعبها في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، مما يعكس التأثير الهائل الذي يمتلكه الأرجنتيني واستمراريته المذهل في هذا السن.
المرة الأولى التي لعب فيها بالمرحلة الفاصلة، كانت في 2024، وحصل الفريق على درع المشجعين بعدما جمع 74 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بالبطولة، لكنه خرج على يد أتلانتا يونايتد في تحت قيادة المدرب جيراردو مارتينو.
وفي 2025 نجح الفريق في الفوز بالمرحلة الفاصلة، رغم إنهاء الموسم في المركز الثالث، حيث تجاوز فريق المدرب خافيير ماسكيرانو عدة فرق قوية للحصول على اللقب، وعلى رأسها نيويورك سيتي إف سي وفانكوفر وايتكابس وناشفيل وسينسيناتي.
وأما على الصعيد الفردي لميسي وأرقامه المبهرة، فإن العام الحالي هو التاسع الذي يتمكن فيه من صناعة 20 هدفًا أو أكثر مع المنتخب والأندية.
وجاءت أرقامه كالتالي :
2011 : 37 تمريرة حاسمة
2012 : 22
2014 : 21
2015 : 26
2016 : 31
2018 : 26
2022 : 30
2025 : 28
2026 : 20
وهو ما يؤكد لنا حقيقة أن عظمة ميسي لا تقتصر فقط على تسجيل الأهداف الحاسمة، بل هو صانع الألعاب الأفضل في العالم منذ ظهوره على الساحة سواء بالأرقام أو الأداء، وهي صفة أخرى ينافسه عليها يامال، ولكنه هل يمتلك الاستمرارية لفعل ذلك في آواخر الثلاثينات؟ سنرى!