"هل تقدر على ذلك يا يامال وعمرك 39 سنة؟".. ميسي ليس مغرورًا، وإن ظننته "انتهى" فشاهد ما فعله ضد نيويورك سيتي!

مرة أخرى، كان ليونيل ميسي سببًا في تأهل إنتر ميامي إلى المرحلة الفاصلة في الدوري الأمريكي، بعدما ساهم في فوز الفريق على نيويورك سيتي بثنائية نظيفة.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، شهدت تفوق ميسي ورفاقه، بثنائية أحرزها صديقه رودريجو دي بول وجيرمان بيرترامي، ليواصل سجله المميز على المستوى المحلي.

ربما لم يتمكن ميسي من زيارة الشباك، لكن من حيث المستوى فحدث ولا حرج، الأرجنتيني صنع هدفًا رائعًا لا يبدو وكأنه يبلغ من العمر 39 عامًا، وكأنه يرد على نجم برشلونة لامين يامال بعد تألقه ضد جلطة سراي.

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