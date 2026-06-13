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ميسي أم مبابي؟ كلوزه يختار النجم الذي سيكسر رقمه القياسي في كأس العالم
رقم قياسي تاريخي في خطر
يتصدر المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وألمانيا ميروسلاف كلوزه حالياً الترتيب التاريخي، بعد أن سجل 16 هدفاً مذهلاً في 24 مباراة على الساحة العالمية.
ومع ذلك، ومع توسع هيكل البطولة لتشمل المزيد من المباريات، يقر هذا المهاجم الأسطوري بأن هيمنته الطويلة الأمد على صعيد التسجيل تقترب من نهايتها الحتمية.
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كلوزه يثني على نجم الأرجنتين ميسي
وفي حديثه عن حتمية كسر الرقم القياسي الذي يحمله، كشف مدرب نادي نورنبرج البالغ من العمر 48 عامًا عن إعجابه الشديد بقائد المنتخب الأرجنتيني الأسطوري. وقال لصحيفة«زوددويتشه تسايتونغ»: «أتوقع أن يتم كسر رقمي القياسي في هذه البطولة. مع زيادة عدد الفرق، تزداد المباريات وبالتالي تزداد فرص تسجيل الأهداف. وأتوقع أن تصل الأرجنتين وفرنسا إلى مراحل متقدمة. لا بأس بذلك، فالرقم القياسي سيُحطم في النهاية على أي حال، وميسي مرحب به ليفعل ذلك. أنا معجب كبير بميسي، ولطالما كنت كذلك".
وواصل المهاجم السابق الإشادة بالبراعة الفردية لمهاجم إنتر ميامي، مع تسليط الضوء على علاقته الوثيقة بالمدرب الحالي للمنتخب الأرجنتيني، مضيفاً: "ميسي عبقري. وأنا أحترم المدرب الأرجنتيني سكالوني كثيراً. لعبت معه في لاتسيو. وقد أطلعني على المدينة قليلاً في ذلك الوقت. نحن صديقان حميمان".
السعي وراء الهيمنة
ظل الرقم القياسي التاريخي الذي سجله كلوزه دون منافس منذ عام 2014، لكن الجيل الحالي من المهاجمين النخبة يقترب منه بسرعة.
ويحتل ميسي الصدارة في هذا السباق، حيث لا يفصله سوى ثلاثة أهداف عن النجم الألماني، بعد أن سجل 13 هدفاً في بطولة كأس العالم. وفي الوقت نفسه، يشكل النجم الفرنسي مبابي تهديداً خطيراً على سجلات الأرقام القياسية، بعد أن سجل بالفعل 12 هدفاً مذهلاً في البطولة من 14 مباراة فقط على الساحة العالمية.
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حامل اللقب يبدأ مشواره
ستبدأ الأرجنتين رسمياً مسيرتها للدفاع عن لقبها عندما تلتقي بالجزائر يوم الأربعاء. ويجب على تشكيلة سكالوني المليئة بالنجوم أن تخوض بعد ذلك مبارياتها المتبقية في المجموعة، حيث ستواجه النمسا يوم الاثنين التالي قبل أن تختتم المرحلة الأولى بمواجهة الأردن بعد ستة أيام.
وتُعد هذه المباريات الأولى فرصة مثالية لميسي ليقترب من الرقم القياسي التاريخي لكلوزه، في الوقت الذي تسعى فيه حاملة لقب كأس العالم إلى تأكيد هيمنتها.