ميسي أم مبابي؟ كلوزه يختار النجم الذي سيكسر رقمه القياسي في كأس العالم

وفي حديثه عن حتمية كسر الرقم القياسي الذي يحمله، كشف مدرب نادي نورنبرج البالغ من العمر 48 عامًا عن إعجابه الشديد بقائد المنتخب الأرجنتيني الأسطوري. وقال لصحيفة«زوددويتشه تسايتونغ»: «أتوقع أن يتم كسر رقمي القياسي في هذه البطولة. مع زيادة عدد الفرق، تزداد المباريات وبالتالي تزداد فرص تسجيل الأهداف. وأتوقع أن تصل الأرجنتين وفرنسا إلى مراحل متقدمة. لا بأس بذلك، فالرقم القياسي سيُحطم في النهاية على أي حال، وميسي مرحب به ليفعل ذلك. أنا معجب كبير بميسي، ولطالما كنت كذلك".

وواصل المهاجم السابق الإشادة بالبراعة الفردية لمهاجم إنتر ميامي، مع تسليط الضوء على علاقته الوثيقة بالمدرب الحالي للمنتخب الأرجنتيني، مضيفاً: "ميسي عبقري. وأنا أحترم المدرب الأرجنتيني سكالوني كثيراً. لعبت معه في لاتسيو. وقد أطلعني على المدينة قليلاً في ذلك الوقت. نحن صديقان حميمان".