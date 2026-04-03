شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفوقا كاسحًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي استطاع بمفرده كسر كافة التوقعات الرقمية في الحملة الدعائية الأخيرة الخاصة بلعبة "ليجو".
حقق المقطع المصور المنشور على حساب ميسي الشخصي في "إنستجرام" رقمًا قياسيًا بوصوله إلى 18 مليون إعجاب في ساعات قليلة للغاية متجاوزًا بمسافات شاسعة المقطع الجماعي الموحد الذي نُشر بالتعاون بين حسابات البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور إضافة إلى حسابات شركة الألعاب العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم والذي توقف عند حاجز 12 مليون إعجاب فقط وقت كتابة تلك الكلمات رغم حجم القوى الضاربة المشاركة فيه.