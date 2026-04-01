ميسي يعلن كذب مقولته الأيقونية ..منح صديقه "هدية الوداع" أمام زامبيا والأرجنتين تنتظر هذا الموعد!

عندما خرج ليونيل ميسي لارتداء قميص منتخب الأرجنتين أمام زامبيا، كان يعلم جيدًا أنها ليست ليلة عادية، لأن تلك المباراة هي الأخيرة له على ملعب "لا بومبونيرا" المعقل الرئيسي لبلاده.

عندما تسمع الجماهير الأرجنتينية كلمة "الأخيرة" أو أي شيء يخص كلمة آخر "ظهور" تشعر بالفزع والرعب، بأن تأتي اللحظة التي لن يظهر فيها ليو بقميص الفريق مرة أخرى، ولكن الآن عليهم الرضوخ للحقيقة بعد خماسية زامبيا.

الأرجنتين تفوقت بتيجة 5/0 على المنتخب الزامبي، لتنهي استعداداتها لكأس العالم 2026، وهي البطولة التي قد تكون الأخيرة لميسي قبل الاعتزال الدولي "هذا إن شارك فيها".

ولأن ليو هو رجل اللحظات الخاصة، كان عليه التأكد من تقديم ليلة ساحرة الساحرة لتوديع الجماهير الأرجنتينية على واحد من أعرق الملاعب في العالم ..