ميسي يعلن كذب مقولته الأيقونية ..منح صديقه "هدية الوداع" أمام زامبيا والأرجنتين تنتظر هذا الموعد!

مستوى من كوكب آخر للنجم الأرجنتين

عندما خرج ليونيل ميسي لارتداء قميص منتخب الأرجنتين أمام زامبيا، كان يعلم جيدًا أنها ليست ليلة عادية، لأن تلك المباراة هي الأخيرة له على ملعب "لا بومبونيرا" المعقل الرئيسي لبلاده.

عندما تسمع الجماهير الأرجنتينية كلمة "الأخيرة" أو أي شيء يخص كلمة آخر "ظهور" تشعر بالفزع والرعب، بأن تأتي اللحظة التي لن يظهر فيها ليو بقميص الفريق مرة أخرى، ولكن الآن عليهم الرضوخ للحقيقة بعد خماسية زامبيا.

الأرجنتين تفوقت بتيجة 5/0 على المنتخب الزامبي، لتنهي استعداداتها لكأس العالم 2026، وهي البطولة التي قد تكون الأخيرة لميسي قبل الاعتزال الدولي "هذا إن شارك فيها".

ولأن ليو هو رجل اللحظات الخاصة، كان عليه التأكد من تقديم ليلة ساحرة الساحرة لتوديع الجماهير الأرجنتينية على واحد من أعرق الملاعب في العالم ..

    مستوى من الزمن الجميل

    رغم أنها مجرد مباراة ودية وبروفة تحضيرية للمونديال، إلا أن ميسي بذل كل ما لديه لإمتاع الجماهير، وكانت النتيجة تسجيله الهدف الثاني والمساهمة في آخر على طريقة جوردي ألبا ليزين آخر مشاركاته على ملعب الأرجنتين.

    عكس مباراة موريتانيا الأخيرة التي انتهت بفوز الأرجنتين 1/0، تمكن الفريق من الظهور بمستوى أفضل بعد "واحدة من أسوأ مواجهات الأرجنتين الودية" وفقًا لشهادة الحارس إيميليانو مارتينيز.

    وعندما تكون الأرجنتين بحاجة للإمتاع، يجب أن يكون هناك ميسي، حيث ساعد خوليان ألفاريز على التسجيل، وهز الشباك بنفسه، بينما جاءت الثلاثية الأخرى عن طريق نيكولاس أوتاميندي ودومينيك تشاندا "في مرماه" وفالنتين باركو.


    ما قدمه ميسي أمام زامبيا يذكرنا بـ"حلاوة البدايات"، عندما كان ليو في قمة شغفه وسحره، قبل أن يؤثر عليه عامل السن واللياقة وحاجته المستمرة للراحل لأننا كما نعرف وكما أخبرنا "الجسد لا يرحم".

    نجم إنتر ميامي تخلى عن مقولته الأيقونية، ليكون رجل المباراة بلا منازع، بفضل مجموعة من المراوغات والتمريرات المؤثرة في أماكن خطيرة بعمق دفاعات الخصم وسدد 3 مرات، نعم زامبيا ليست بالفريق الصعب، ولكن ليو كان بحاجة لإثبات شيئًا ما مهما كان اسم المنافس.


    الوداع هو عنوان الليلة

    وسط الأجواء العاطفية بسبب ظهور ميسي للمرة الأخيرة على ملعب منتخب بلاده، كان هناك اسم آخر وضع كلمة النهاية لمسيرته مع الأرجنتين، والحديث هنا عن نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا.

    المدافع المخضرم أعلن اعتزاله الدولي بشكل نهائي بعد كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تكون البطولة هي الأخيرة له مع منتخب بلاده، بعد مسيرة حافلة تُوجت بالحصول على مونديال قطر 2022.

    وبسبب العلاقة الجيدة بينهما، قرر ميسي أن يمنحه ركلة الجزاء التي سجل منها هدفه خلال المباراة، لتكون أفضل نهاية له بقميص منتخب التانجو، وهي لقطة عكست دور ليو القيادي داخل الفريق.


    أوتاميندي قال بعد المباراة:"لا يوجد ما هو أفضل من تمثيل الأرجنتين، كانت رحلة طويلة للغاية، بها العديد من اللحظات السعيدة والصعبة، أترك مكاني وأشعر أنني قدمت كل شيء، وسأظل مستعدًا بصفة مستمرة للدفاع عن هذا القميص".

    لقطة توديع أوتاميندي لجماهير بلاده تجعلنا نسأل هذا السؤال .. ماذا عن ليونيل ميسي؟ هل يلعب كأس العالم ويعتزل؟ أم لن يشارك؟


    الأرجنتين في الانتظار

    بعد الرقصة الأخيرة له على ملعب "لا بومبونيرا" تظهر التساؤلات حول موقف ميسي من المونديال المُقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، الفريق بحاجة له وبلوغه من العمر 38 سنة لا يعني أنه ليس قادرًا على صناعة الفارق.

    الأرجنين تلعب في مجموعة تضم الجزائر والنمسا والأردن، ويجب أن يقوم المدرب ليونيل سكالوني بإعلان القائمة المكونة من 26 لاعبًا قبل يوم 30 مايو المقبل.

    ميسي لم يعلن موقفه الرسمي حتى الآن، ويكتفي ببعض التلميحات الإيجابية والسلبية في بعض الفترات، مما يترك الجميع في حالة من التوتر والارتباك، لماذا يرفض ليو إراحتنا والإعلان عن موقفه؟ ماذا ينتظر؟

    اللاعب بدأ الموسم الجديد مع إنتر ميامي بصورة جيدة، رغم الخروج من كأس أبطال الكونكاكاف، حيث سجل 5 أهداف في 6 مباريات لعبها حتى الآن، ويبدو أنه في حالة جيدة لإنهاء مسيرته مع الأرجنتين بمستوى مشابه للذي قدمه أمام زامبيا.


    لو كانت مقولة "الجسد لا يرحم" عذرًا لك يا ليو، فأنت اليوم قمت بإثبات كذبها، عندما تريد وتضع كامل تركيزك على الإبداع تفعل ذلك، والأرجنتين في أشد الحاجة لك.

    نعم كأس العالم مختلف عن الوديات، وهناك العديد من الخصوم الأقوى في المونديال، إسبانيا وإيطاليا والبرازيل وغيرها من الفرق، ولكن ميسي يمكنه قيادة الأرجنتين إلى أبعد مكان ممكنه، وبدونه قد نرى الفريق يخرج مبكرًا من المونديال، رغم المواهب الأخرى التي يمتلكها ليونيل سكالوني، لأن ليو غير ولا يُقارن تأثيره بأي لاعب آخر من هذا الجيل.