الأسرع في التاريخ: لا تأمن ضربة ميسي بعد درس تورونتو .. ولقطات مباراة رونالدو تكررت بحذافيرها!

قد يتأخر ولكنه لا يخلف الموعد، ذلك هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قاد إنتر ميامي، لتحقيق الانتصار على مضيفه تورونتو بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

من قلب ميدان BMO، أثبت ليونيل ميسي، بأنه في الصدارة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، في ليلة الرباعية، التي ترك فيها بصمته، في الدقيقة 75، وسبقه كل من رودريجو دي بول ولويس سواريز وسيرجيو ريجيلون، بالأهداف الثلاثة الأولى في الدقائق 44 و56 و73.

ورغم أن تورونتو كاد أن يصنع المفاجأة بتقليص الفارق عن طريق إيميليو اريستيزابال، في الدقيقتين 82 و90، إلا أن صافرة الحكم قالت إن النقاط الثلاث من نصيب إنتر ميامي، في ليلة توهج فيها ميسي.