الوطنية المدمرة: ميريح ديميرال يرفع شعار "تركيا أولًا".. ومغامرته قد تتحول إلى "جريمة كروية" ضد الأهلي!

في عالم كرة القدم.. تسير الشعرة الفاصلة بين البطولة والتهور، على خيط رفيع جدًا؛ لكن بالنسبة لجماهير عملاق جدة النادي الأهلي، يبدو هذا الخيط على وشك الانقطاع.

نعم.. المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال، يجد نفسه أمام قرار قد يُغيّر مجرى موسمه بالكامل؛ فالمشاركة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالي، قد تتحوّل إلى "جريمة كروية" بحق النادي الأهلي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ياغيز سابونكوجلو، يرغب ديميرال بشدة، في المشاركة مع منتخب تركيا الأول لكرة القدم، ضمن منافسات "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك رغم إصابته الخطيرة.

وانضم مدافع الأهلي إلى معسكر منتخب تركيا، قبل مواجهة نظيره الروماني في "الملحق"، يوم 26 مارس الجاري؛ حيث وافق الجهاز الطبي للراقي على ذلك، بهدف استكمال اللاعب عملية التأهيل من الإصابة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة؛ كيف ستتحوّل مشاركة ديميرال مع منتخب تركيا في "الملحق" - إذا حدثت -، إلى جريمة في حق الأهلي وجماهيره..