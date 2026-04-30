Ahli Nassr Franck Kessie Cristiano RonaldoGetty
بعد تصريح العار: انقسام حول عقوبة كومان .. وخبراء التحكيم يقولون كلمتهم في "4 ركلات جزاء" للأهلي ضد النصر!

أحداث مثيرة للجدل في كلاسيكو النصر والأهلي..

تدخلات عنيفة، وأجواء مشحونة، هكذا جاءت قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، التي شهدت فوز النصر على الأهلي، بهدفين دون مقابل، على ملعب الأول بارك.

لاعبو الأهلي طالبوا بركلات جزاء في أكثر من مناسبة، وانتفاضة جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضًا على لقطة تدخل كينجسلي كومان، على المدافع الأهلاوي ميريح ديميرال، والمطالبة ببطاقة حمراء لم يشهرها الحكم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اختار طاقمًا بلجيكيًا "بالكامل"، لإدارة مباراة النصر والأهلي، بقيادة إريك لامبريشتس، وبمعاونة جو دي ويردت وماتياس هيلابرت، وناثان فيريومين، حكمًا رابعًا، وبرام فان دريش لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه نيكو كلايس.

    ديميرال يوجه رسالة خطيرة

    وخرج ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، بتصريحات غاضبة عقب صافرة النهاية، واصفًا ما حدث في مباراة القمة، بـ"العار"، حيث كان الراقي يطالب بالحصول على ركلتي جزاء دون أي قرار من الحكم.

    وقال ديميرال نصًا "والله العظيم إنه عار"، مضيفًا "يريدون فوز النصر، كل شيء النصر، ما هذا يا صديقي؟"، وأن الأهلي لا يحتاج إلى مساعدة خارجية من أجل الفوز.

  • ماذا قال خبراء التحكيم؟

    وأثارت لقطة تدخل كينجسلي كومان على ميريح ديميرال، في الدقيقة 90+9، حالة من الانقسام أيضًا، في آراء خبراء التحكيم، حيث قال سمير محمود عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن اللقطة لا تحتاج لأكثر من بطاقة صفراء.

    وأوضح عثمان أن كومان بلغ أقصى مراحل التهور بتدخله على ديميرال، إلا أنه لا يستحق الحصول على بطاقة حمراء، لعدم استخدام القوة الزائدة.

    في المقابل، خالف محمد فودة، ما قاله عثمان، مؤكدًا أن كومان استخدم القوة الزائدة بركله لساق اللاعب ديميرال، وأن لاعب النصر كان يجب طرده في المباراة.

    ومن جانبه، ذكر فهد المرداسي، عبر برنامج "نادينا"، بأن البطاقة الصفراء التي حصل عليها كينجسلي كومان، صحيحة، كونه تدخل للعب الكرة، إلا أنه لجأ إلى التهور ولم يستخدم القوة الزائدة.

  • هل يستحق الأهلي ركلة جزاء؟

    وفي سياق متصل، رصد الخبير التحكيمي سمير عثمان، أربع حالات "جدلية" في المباراة، طالب فيها لاعبو الأهلي بركلة جزاء، إلا أن الحكم إريك لامبريشتس، استأنف اللعب.

    الحالات المذكورة كانت في الدقائق 27 و47 و69 و84، وجميعها لا تستحق أي ركلة جزاء، وفق رواية سمير عثمان، والتي اتفق معها محمد فودة، حيث جاءت المبررات على النحو التالي..

    * اللقطة الأولى: اصطدام طبيعي للكرة بيد نواف بوشل أثناء السقوط واستمرار اللعب قرار صحيح.

    * اللقطة الثانية: ارتداد الكرة من ظهر إينيجو واصطدام الكرة بيد ساديو ماني دون وجود أي حركة إضافية.

    * اللقطة الثالثة: مكاتفة قانونية وتنافس طبيعي من عبد الله الخيبري، ولا وجود لركلة جزاء، بعد مطالبة علي مجرشي.

    * اللقطة الرابعة: مطالبة أخرى من مجرشي بركلة جزاء، ووقوف لاعب النصر في مكانه الطبيعي ولا خطأ يستوجب الجزائية.

    في المقابل، أكد عثمان أنه كان يجب منح بطاقة صفراء لكل من الحارس بينتو وساديو ماني؛ الأول بسبب تدخله بتهور على ويندرسون جالينو، جناح الأهلي، والذي تسبب في إصابته، والثاني ساديو ماني للعب بتهور ودعس على القدم.

  • عقوبات الانضباط

    وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد فرضت عقوبات ضد مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، والثنائي إيفان توني وجالينو، على خلفية التصريحات التي أدلوا بها بعد مباراة الفيحاء، في الجولة 29 من دوري روشن.

    وقام عدد من نجوم الأهلي، في مقدمتهم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بتوجيه اتهامات إلى السلطان؛ بأنه طالبهم بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري"، وهو ما أيّده المدير الفني الألماني للفريق الأول ماتياس يايسله.

    كذلك قام يايسله بالهجوم على الطاقم التحكيمي بقيادة محمد السماعيل؛ مع تشكيك كل من توني والجناح ويندرسون جالينو، بتعمد عرقلة الأهلي لتوجيه لقب الدوري إلى نادٍ بعينه.

    وجاءت قرارات لجنة الانضباط، بمعاقبة ماتياس يايسله، بغرامة قدرها 40 ألف ريال، وتحذيره بعدم الإساءة إلى مسؤولي المباراة، وغرامة ضد توني، بقيمة 90 ألف ريال، مع تحذيره بعدم الإساءة لمسؤولي المباراة أو إثارة الرأي العام.

    وأيضًا، قررت اللجنة معاقبة جالينو، بغرامة قدرها 50 ألف ريال، وتحذيره بعدم إثارة الرأي العام.

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. مرّ الفريق الأهلاوي بمرحلة من التذبذب في النتائج؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، في 29 لقاء.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

