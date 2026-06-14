"شاهد خصومك بدلًا من الجلوس على يوتيوب" .. ميريح ديميرال يتعرض لهجوم جم في تركيا بعد الهزيمة أمام أستراليا

الكتيبة التركية افتتحت مشوارها اليوم الأحد، في السابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بالهزيمة أمام أستراليا بثنائية نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

ثنائية أستراليا سجلها نيستوري إيرانكوندا وكونور ميتكالف في الدقيقتين 27 و75 من عمر المباراة، وسط أداء باهت للغاية من الدفاع التركي.

بفضل هذا الفوز يتقاسم المنتخب الأسترالي صدارة المجموعة مع الولايات المتحدة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، فيما يتساوى المنتخب التركي مع نظيره الباراجواياني بصفر نقاط لكل منهما.



