رسالة لعلها تصل إلى ميريح ديميرال .. من جدد عقدك ورّط الأهلي بك فهل من وقفة صادقة مع النفس؟

بالأمس، حل الأهلي ضيفًا على الهلال على استاد المملكة أرينا، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي 2026-27، والذي انتهى لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 3-0.

ونجح الزعيم في أول 23 دقيقة أن يتقدم بهدفين نظيفين، وعطفًا على دقائق اللعب، كان بإمكان الأهلي أن يقود "ريمونتادا" إن جمع شتات لاعبيه داخل المستطيل الأخضر، لكن كان لديميرال رأيًا آخر..

رغم أنه أحد قادة الفريق إلا أن المدافع التركي قام بتصرف طفولي في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعمر الشوط الأول – تحديدًا الدقيقة 4+45 – حيث قام بسحب ظهير الهلال محمد محزري من قميصه غاضبًا بعد سقوطه في احتكاك مع مهاجم الراقي إيفان توني، متهمًا إياه بالتمثيل.









مشهد ديميرال وهو يركض سريعًا من آخر الملعب، لسحب ظهير الزعيم، يُشعرك أن الحدث جلل، رغم أن القصة وما بها مجرد احتكاك شرعي في كرة القدم، كلف توني كارت أصفر، لكن بتصرف التركي تطور الموقف لاشتباكات بين الفريقين، وقد حصل على إثرها على كارت أصفر.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، تهور ديميرال مرة أخرى وتدخل بعنف على قدم الجناح كريسينسيو سامرفيل، ليحصل على الكارت الأصفر الثاني ثم الأحمر، ليُطرد بالدقيقة 7+45، ويكمل فريقه الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين فقط.









كل هذا الشحن والانفعال – غير المبرر – حتى وإن كنا في كلاسيكو، غير مبرر من لاعب بحجم ديميرال، وقضى بنسبة كبيرة على فرصة الأهلي في العودة.

وهنا يأتي الحديث عن "الوجه الآخر" لتجربة ديميرال الرائعة في الأهلي التي بدأت منذ صيف 2023..



