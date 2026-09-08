"العصبية" سيدة الموقف في موسم التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي، في الموسم الجاري 2026-27 من دوري روشن السعودي، حيث انفجر غضبًا عقب الهزيمة أمام القادسية، أمس الثلاثاء.
ميريح ديميرال ينفجر غضبًا .. والقادسية يحذف المنشور المسيء له
سقوط الأهلي أمام القادسية
تلقى الراقي أمس الثلاثاء، الهزيمة أمام القادسية بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
أصحاب الأرض سجلوا ثلاثيتهم عن طريق تيجاني ريندرز "هدفين" ومحمد أبوالشامات في الدقائق 14، 45+1، و3+45 من عمر الشوط الأول.
فيما تكفل المهاجم الإنجليزي إيفان توني بإحراز ثنائية الراقي في الدقيقتين 63 و82 من عمر المباراة.
غضب ميريح ديميرال
عقب المباراة، وبينما كان ديميرال في طريقه نحو حافلة الأهلي خارج الاستاد، عاد مجددًا إلى إحدى الغرفة منفعلًا.
في بداية الواقعة، ظهر التركي وهو يعنف أحد الأشخاص داخل الغرفة، قبل أن يختفي داخلها عن الأنظار، ما أعاق كاميرات المراسلين عن رصد ما حدث بعد ذلك.
لكن عاد نجم الأهلي وغادر الملعب، دون أن يدلي بكلمة واحدة لأي من الصحفيين في منطقة الإعلاميين قبل استقلال الحافلة.
القادسية يحذف منشوره المسيء
رغم أنه لم يتضح ماهية الشخص الذي انفعل عليه ميريح ديميرال، وما إذا كان من ضمن أعضاء الأهلي أم ينتمي للقادسية إلا أن البعض ربط بين ما فعله الأخير وانفعال الأول..
الحساب الرسمي للقادسية عبر منصة "إكس"، كان قد نشر صورة لديميرال بعد المباراة، مع تعليق: "كالعادة وجع الخسارة تلقونه في حسابه".
لكن هذا المنشور حُذف بعد واقعة انفعال ديميرال، ما جعل البعض يتوقع أن أجبر المركز الإعلامي للقادسية على حذفه باعتباره مسيء له.
وحتى كتابة هذه السطور، لم تتضح الواقعة بشكل كامل، ويبقى الربط بين الحدثين مجرد تكهنات.
ليست الواقعة الأولى لديميرال
قبل أيام، وتحديدًا خلال مواجهة الهلال بالجولة الثالثة، كان ديميرال بطل واقعة انفعال أيضًا..
المدافع التركي قام بتصرف طفولي في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعمر الشوط الأول – تحديدًا الدقيقة 4+45 – حيث قام بسحب ظهير الهلال محمد محزري من قميصه غاضبًا بعد سقوطه في احتكاك مع مهاجم الراقي إيفان توني، متهمًا إياه بالتمثيل.
مشهد ديميرال وهو يركض سريعًا من آخر الملعب، لسحب ظهير الزعيم، يُشعرك أن الحدث جلل، رغم أن القصة وما بها مجرد احتكاك شرعي في كرة القدم، كلف توني كارت أصفر، لكن بتصرف التركي تطور الموقف لاشتباكات بين الفريقين، وقد حصل على إثرها على كارت أصفر.
وبعدها بثلاث دقائق فقط، تهور ديميرال مرة أخرى وتدخل بعنف على قدم الجناح كريسينسيو سامرفيل، ليحصل على الكارت الأصفر الثاني ثم الأحمر، ليُطرد بالدقيقة 7+45، ويكمل فريقه الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين فقط.
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