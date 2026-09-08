ميريح ديميرال ينفجر غضبًا .. والقادسية يحذف المنشور المسيء له

عقب المباراة، وبينما كان ديميرال في طريقه نحو حافلة الأهلي خارج الاستاد، عاد مجددًا إلى إحدى الغرفة منفعلًا.

في بداية الواقعة، ظهر التركي وهو يعنف أحد الأشخاص داخل الغرفة، قبل أن يختفي داخلها عن الأنظار، ما أعاق كاميرات المراسلين عن رصد ما حدث بعد ذلك.

لكن عاد نجم الأهلي وغادر الملعب، دون أن يدلي بكلمة واحدة لأي من الصحفيين في منطقة الإعلاميين قبل استقلال الحافلة.







