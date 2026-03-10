فيديو | "المال أبعد فيكتور أوسيمين عن الهلال ونجم عالمي كبير يستعد للقدوم إلى دوري روشن قريبًا"

السفاعي قال في تصريحات مع صحيفة "الوئام":"أوسيمين تواصل مع أحد ممثلينا في مكتبنا الخاص بلندن، في البداية الأمر حدث مع صديق للاعب، ولكني بعدها طلبت الحديث معه بشكل مباشر قبل عرض الموقف على إدارة الهلال".

وأضاف:"بعد ما تحدثت معه في أول مكالمة، عرفت أنه لن ينضم للهلال، رفض منحي كلمة واضحة، كان يحدد رقمًا معينًا حتى يوافق على الانتقال للفريق، وبعدها بدقائق تجده يرفع مطالبه المالية".

وتابع:"على سبيل المثال، كان يقول إنه لو جاءني 10 ملايين سأوافق، بعدها يصل إلى 15 ثم 20 قبل نهاية الاجتماع عبر تطبيق زوم".

وأوضح:"مشكلة أوسيمين أنه لم يكن لديه أي وكيل أعمال، وهنا كانت المشكلة، لذلك كان من المستحيل التوصل لاتفاق معه، الهلال فعل كل ما لديه ولكنه لم ينجح".