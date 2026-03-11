Getty Images Sport
ترجمه
مؤسسة مشجعي توتنهام تدعو إلى "إجراءات طارئة" مع تزايد الضغط على إيغور تودور وسط أسوأ سلسلة نتائج في تاريخ النادي الممتد 143 عامًا
توتنهام يسجل أدنى مستوى له في التاريخ
في خضم أسوأ سلسلة هزائم للنادي على الإطلاق، حيث خسر ست مباريات متتالية، تتزايد الضغوط على مجلس الإدارة لإجراء تغيير آخر في الجهاز الفني. كانت ليلة مدريد مليئة بالفوضى، حيث أصبح تودور أول مدرب في تاريخ توتنهام يخسر كل مبارياته الأربع الأولى في منصبه. شهدت البداية الكارثية ارتكاب الحارس الاحتياطي أنتونين كينسكي خطأين فادحين في أول 17 دقيقة، مما أدى إلى تسجيل هدفين من قبل ماركوس يورينتي وجوليان ألفاريز. بين هذين الهدفين، استغل أنطوان جريزمان انزلاق ميكي فان دي فين، ليتقدم فريق الدوري الإنجليزي الممتاز 3-0 قبل أن يستقر بعض المشجعين في مقاعدهم.
- Getty Images Sport
مؤسسة الداعمين تطالب بتغيير فوري
كانت تداعيات مذبحة مدريد فورية، حيث أصدرت THST بيانًا لاذعًا دعت فيه إلى "اتخاذ إجراءات طارئة". ووصفت المجموعة أداء الفريق بـ"العار التام"، واستهدفت المشاكل النظامية داخل النادي، من استراتيجية التوظيف التي يتبعها مجلس الإدارة إلى الافتقار إلى التوجه الواضح. وجاء في البيان: "كان الأداء عارًا تامًا وعلامة على الحالة المزرية التي يمر بها توتنهام حاليًا. من فترة الانتقالات في يناير إلى تعيينات الإدارة، هناك نقص في القيادة وغياب تام لأي شخص من ذوي الخبرة في توتنهام يمكنه تقديم المشورة بشأن هذه القرارات. أين الجرأة على الفعل؟ أين أصداء المجد؟"
كما أصدروا تحذيرًا صارمًا للرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينجتون ومجلس الإدارة، مشيرين إلى ارتفاع حرارة المشجعين. وتابع البيان: "هناك حاجة إلى إجراءات طارئة لأننا الآن نسير نائمين على حافة الهاوية". "لم يكن من الصعب أبدًا أن تكون مشجعًا لتوتنهام، لكن المشجعين لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويشاهدوا النادي يستمر في التدهور. على الأقل، يجب أن يتم رد ثمن تذاكر المباراة لأولئك الذين سافروا إلى مدريد. لكن كل ما يهمنا حقًا هو أن يجعلنا النادي فخورين. نحن هنا لدعم الفريق ولنكون اللاعب الثاني عشر. لكننا جميعًا نستحق أكثر من ذلك بكثير".
جدل استبدال كينسكي
في خطوة أبرزت التوتر الداخلي، تم استبدال كينسكي بعد 17 دقيقة فقط من المباراة عقب نقاش واضح بين القائد كريستيان روميرو وتودور على خط التماس. عندما سُئل عما إذا كان المدافع الأرجنتيني قد أثر على قرار استبدال الحارس المضطرب، ظل تودور متحديًا، قائلاً: "إنه قراري بالطبع". رفض المدير الفني الخوض في تفاصيل الأداء الفردي لحارسه، واكتفى برد مقتضب "لا تعليق" للصحفيين بعد صافرة النهاية.
كما حاول تودور تجنب الأسئلة المتعلقة بمستقبله، وركز بدلاً من ذلك على المشاكل النظامية التي تعاني منها الفريق حاليًا. وأصر الكرواتي على أن "هذا ليس موضوعًا يهمني. الأمر لا يتعلق بوظيفتي، بل بكيفية مساعدة الفريق. سيكون الأمر دائمًا كذلك. أنا أدرك حالتنا والمشاكل التي نواجهها. أدرك أن شيئًا ما يحدث في كل مباراة. أحيانًا يكون من الصعب جدًا تفسير ذلك".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بالنسبة لتوتنهام، يتحول التركيز الآن من المجد الأوروبي إلى البقاء في الدوري، حيث يحاول الفريق إيقاف انزلاقه نحو منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيتوجه توتنهام أولاً إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع قبل أن يستقبل أتلتيكو في شمال لندن في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
إعلان