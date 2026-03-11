مؤسسة مشجعي توتنهام تدعو إلى "إجراءات طارئة" مع تزايد الضغط على إيغور تودور وسط أسوأ سلسلة نتائج في تاريخ النادي الممتد 143 عامًا

كانت تداعيات مذبحة مدريد فورية، حيث أصدرت THST بيانًا لاذعًا دعت فيه إلى "اتخاذ إجراءات طارئة". ووصفت المجموعة أداء الفريق بـ"العار التام"، واستهدفت المشاكل النظامية داخل النادي، من استراتيجية التوظيف التي يتبعها مجلس الإدارة إلى الافتقار إلى التوجه الواضح. وجاء في البيان: "كان الأداء عارًا تامًا وعلامة على الحالة المزرية التي يمر بها توتنهام حاليًا. من فترة الانتقالات في يناير إلى تعيينات الإدارة، هناك نقص في القيادة وغياب تام لأي شخص من ذوي الخبرة في توتنهام يمكنه تقديم المشورة بشأن هذه القرارات. أين الجرأة على الفعل؟ أين أصداء المجد؟"

كما أصدروا تحذيرًا صارمًا للرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينجتون ومجلس الإدارة، مشيرين إلى ارتفاع حرارة المشجعين. وتابع البيان: "هناك حاجة إلى إجراءات طارئة لأننا الآن نسير نائمين على حافة الهاوية". "لم يكن من الصعب أبدًا أن تكون مشجعًا لتوتنهام، لكن المشجعين لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويشاهدوا النادي يستمر في التدهور. على الأقل، يجب أن يتم رد ثمن تذاكر المباراة لأولئك الذين سافروا إلى مدريد. لكن كل ما يهمنا حقًا هو أن يجعلنا النادي فخورين. نحن هنا لدعم الفريق ولنكون اللاعب الثاني عشر. لكننا جميعًا نستحق أكثر من ذلك بكثير".