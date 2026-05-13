Muhammad Zaki و علي سمير

إجراءات قانونية قادمة .. برشلونة يرد بقوة على اتهامات بيريز بـ"سرقة بطولاته" مع ريال مدريد

النادي الكتالوني يرفض الوقوف صامتًا أمام ادعاءات رئيس الميرينجي

وصلت المنافسة المحتدمة بين برشلونة وريال مدريد إلى نقطة غليان جديدة بعد أن شن فلورنتينو بيريز هجوماً لاذعاً على العملاق الكتالوني بشأن قضية نيجريرا.

وادعى بيريز بشكل مثير للجدل أن ألقاب الدوري قد «سُلبت» من «الميرينجي»، مما أثار رداً فورياً وحاداً من مجلس إدارة كامب نو.

  بيريز يعبر عن غضبه بشأن الألقاب "المسروقة"

    في تصعيد علني لافت للنظر، انتقد رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتو بيريز، ما يعتبره فسادًا منهجيًا داخل كرة القدم الإسبانية. وأشار بيريز، الذي يمر بموسم نادر من الاستياء في ملعب البرنابيو، إلى أن خزانة جوائز ناديه كان ينبغي أن تكون أكثر امتلاءً مما هي عليه حاليًا.

    وقال بيريز للصحفيين في مؤتمر صحفي، وفقاً لصحيفة "دياريو آس": "لقد خرجنا من الموسم الحالي بلا بطولات، وأنا هنا منذ لا أعرف كم موسم، ولم أفز سوى بسبعة ألقاب في كأس أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري، والتي كان من الممكن أن تكون 14 لولا أنها سُلبت مني". "لقد أنتجنا مقطع فيديو عن الـ18 نقطة التي سلبوها منا هذا الموسم. لا يمكنني أن ألتزم الصمت حيال ذلك".

    قضية نيجريرا تعود إلى دائرة الضوء

    لا يزال جوهر إحباط بيريز يكمن في قضية نيجريرا، التي وصفها بأنها «أكبر فضيحة في التاريخ». وادعى أن المدفوعات التي قدمها نادي برشلونة على مر السنين إلى نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق قد خلقت تحيزًا مستمرًا لا يزال يؤثر على نزاهة المنافسة حتى اليوم.

    وقال بيريز: "قبل ثلاث سنوات، علمنا بقضية نيجريرا. أكبر فضيحة في التاريخ. لقد ظلوا يدفعون لمدة عقدين، لكن الآن نفس الحكام مستمرون في العقد الثالث". "سنقدم ملفاً ضخماً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) حتى يتمكنوا من معالجة هذه المشكلة من جذورها وحل القضية لمصلحة كرة القدم العالمية.

    "نحن نعد ملفاً من 500 صفحة سأرسله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عند انتهاء البطولة. لقد تحدثت معهم بالفعل. لا يوجد سابقة لهذا في تاريخ كرة القدم العالمية. إنها أكبر قضية فساد على الإطلاق.

    "أعضاء ريال مدريد يقفون معي في معركتي ضد قضية نيجريرا. ليس ريال مدريد وحده الذي يعاني؛ فالفرق الأخرى تعاني أيضًا. برشلونة يستفيد دائمًا. لنرى ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتدخل في هذه المسألة. لم آتِ إلى هنا لكي يثري الحكام على حساب أموال برشلونة".



  برشلونة يستعد لشن هجوم مضاد

    ولم يقبل نادي برشلونة هذه الاتهامات دون رد. فقد أصدر النادي الكتالوني، الذي نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات وأصر على أن المدفوعات تمت مقابل تقارير فنية مشروعة عن الحكام، بيانًا رسميًا أكد فيه أنه يدرس خياراته القانونية ردًا على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس النادي المدريدي، حيث قال: "فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقده فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، نود إعلامكم بأن قسمنا القانوني يدرس بعناية تصريحاته واتهاماته. ويجري حالياً تحليل هذه التصريحات، كما يجري تقييم الخطوات التالية. وسنقدم مزيداً من المعلومات حول موقفنا وأي قرارات يتم اتخاذها في الوقت المناسب".

    بيريز يعلن الحرب على جميع الجبهات

    لا شك أن مرارة هزيمة «الكلاسيكو» التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع تزداد حدة بسبب ثقلها التاريخي. فلم تقتصر أهمية المباراة على كونها المرة الأولى على الإطلاق التي يضمن فيها برشلونة رياضياً لقب الدوري الإسباني في مواجهة مباشرة مع ريال مدريد فحسب، بل إن النتيجة أدت أيضاً إلى تعادل رصيد المواجهات المباشرة بين الناديين رسمياً عند 106 انتصارات لكل منهما بالضبط.

    ويبدو أن هذه الحقيقة المريرة لم تؤدِ إلا إلى تعزيز عزم بيريز على الطعن في نزاهة الدوري الإسباني ككل.

    وأوضح رئيس ريال مدريد أنه ينظر إلى هذا الأمر على أنه معركة على جبهات متعددة ضد المؤسسة الكروية. "بالطبع، هناك أيضًا عدونا اللدود، الدوري الإسباني. سنقاتل. أنا أقاتل الجميع. الفساد المنهجي في قضية نيجريرا... كيف يمكننا أن ننسى ذلك ببساطة؟" أعلن بيريز. "من غير المقبول أن أكون أنا الشخص المشتبه به في قضية فساد منذ أكثر من 20 عاماً. لنرى ما سيحدث مع التحقيقات القانونية والرياضية التي تجريها الاتحاد الأوروبي".

